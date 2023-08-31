Средний чек налоговых доначислений в Москве в первом полугодии 2023 года составил 95 млн рублей

Средний чек «налоговых ошибок» компаний в Москве в первом полугодии 2023 года составил 95 млн руб., рассказала замглавы отдела консалтинга АКГ «Правовест Аудит» Наталья Наталюк. Такую сумму, включая пени и штрафы, организации платят после одной выездной проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 13% (85 млн руб.). При этом количество таких проверок в столице сокращается, рассказала эксперт.

В ходе выступления на конференции «Аудит и консалтинг + оценка: тренды, прогнозы, итоги полугодия», организованной «Ъ», госпожа Наталюк привела данные ФНС и за 2022 год по России. Согласно им, общее количество выездных налоговых проверок организаций увеличилось на 30% год к году, средний чек по РФ в 2022 году вырос на 39% и составил 75 млн руб. Из статистики следует, что в Москве сумма была немного больше, чем в первом полугодии 2023 года: 97 млн руб.

Руководитель отдела консалтинга «Правовест Аудит» Виктория Варламова рассказала, что, согласно данным опроса ее клиентов, большая часть из них проводит аудит для «взгляда со стороны» — «вдруг что-то не так с бухгалтерией» (57%). «Но при этом под "что-то не так с бухгалтерией" они прежде всего понимали: что у нас там с налогами?» — отметила эксперт. По ее словам, некоторые компании волновало не то, сколько им могут доначислить, а не много ли они платят. Она рассказала, что по итогам полугодия вырос спрос на «страховку от налоговых претензий» — гарантию, что компания разделит ответственность за налоги с аудитором в случае претензий со стороны ФНС.

Госпожа Варламова отметила, что большинство рисков для компаний возникает из-за того, что они неправильно оформляют налоговые документы, например не обосновывают премии сотрудников.

В 2022 году ФНС провела 10 191 выездную налоговую проверку юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, сообщал РБК со ссылкой на отчет службы. По результатам проверок налогоплательщики должны доплатить в бюджет 685,7 млрд руб.— это на 81% больше, чем в 2021 году.