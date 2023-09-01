Берлинская опера возобновила сотрудничество с Анной Нетребко

Российская оперная певица Анна Нетребко снова появится на сцене Берлинской государственной оперы. 15 сентября она сыграет в постановке «Макбета» Джузеппе Верди. Об этом сообщила пресс-служба оперы.

«Здесь важно применять дифференцированный подход и различать период до и после начала войны. С тех пор Анна Нетребко не принимала никаких приглашений на работу в России. Ее менеджеры подтвердили нам, что планов выступлений в России по-прежнему нет»,— заявили пресс-службе оперы.

Незадолго до этого в Германии запустилипетицию против выступления Анны Нетребко в Берлинской опере. В петиции говорится, что россиянка «постоянно демонстрировала свою близость Кремлю, получала награды от Владимира Путина, запечатлена на фотографиях с ним, а также позировала с флагом "Новороссии" на фото с одним из пророссийских сепаратистов Олегом Царевым». По мнению авторов петиции, певица «лишь очень равнодушно сказала, что против нынешней войны и надеется, что она закончится».

3 марта 2022 года сотрудничество с Анной Нетребко прекратила Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Театр объяснил решение тем, что певица не осудила военную операцию на Украине. Выступила против боевых действий Анна Нетребко только через месяц — 30 марта. Она заявила, что не поддерживает никого из российских политических лиц. В том же году певица подала на Метрополитен-оперу в суд и потребовала $360 тыс. компенсации. Суд Нью-Йорка постановил выплатить Анне Нетребко компенсацию в размере $200 тыс.

Анастасия Ларина