«Метрополитен» выплатит компенсацию в $200 тыс. Анне Нетребко

Оперный театр в Нью-Йорке «Метрополитен опера» обязан выплатить российской оперной певице Анне Нетребко компенсацию в размере более $200 тыс. по решению нью-йоркского суда за отмену 13 выступлений в 2022 году, сообщает The New York Times со ссылкой на постановление суда.

Руководство «Метрополитан» утверждает, что имело право отменять концерты госпожи Нетребко, потому что она отказалась осудить президента России Владимира Путина за его решение начать военную операцию на Украине, тем самым нарушив условия контракта.

Судья Говард Эдельман в постановлении заявил, что госпожа Нетребко безусловно является сторонницей Владимира Путина, но она имеет на это право и это не является нарушением контракта. Певица хотела добиться через суд выплаты еще $400 тыс. в качестве компенсации гонораров предстоящих сезонов, участие в которых она обсуждала с театром, не заключая официальный контракт.

3 марта 2022 года пресс-служба «Метрополитен-опера» сообщила об отмене выступления Анны Нетребко в постановке «Турандот» из-за отказа публично отречься от поддержки проведения военной операции. 1 марта прошлого года сотрудничество с певицей прекратила Баварская государственная опера.

30 марта 2022 года Анна Нетребко публично осудила ведение спецоперации на Украине, подчеркнув, что не поддерживает никого из российских политических лиц. Она добавила, что уже несколько лет живет и работает в Австрии. Вслед за этим заявлением в апреле Новосибирский театр оперы и балета отменил концерт певицы. 7 января певица попала под санкции Украины по указу президента Владимира Зеленского.

Эрдни Кагалтынов