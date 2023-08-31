Посев на отсев

Состоявшаяся в четверг жеребьевка группового этапа очередного розыгрыша Лиги чемпионов создала очень неравноценные с точки зрения подбора команд группы. В некоторых, по крайней мере «на бумаге», градус интриги невысок: они сулят грандам легкий путь в play-off. В некоторых, наоборот, все жутко запутано. В первую очередь это касается группы F, в которой формального аутсайдера — «Ньюкасла» — должен бояться даже формальный фаворит ПСЖ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако

Фото: Massimo Pinca, Reuters На церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако

Фото: Massimo Pinca, Reuters

Большинство комментариев под заметками о жеребьевке группового этапа этой Лиги чемпионов на сайтах крупных и уважаемых медиаресурсов вроде BBC, конечно, относились к сформированной ею группе F. Группе, действительно, слишком особенной, чтобы не обратить на нее внимание. «Группе смерти» или «группе-фейерверку», как ее иногда называли, заранее смакуя всю остроту того, что в ней может произойти.

Градус интриги в этом квартете обеспечил, естественно, в первую очередь «Ньюкасл».

Клуб, давным-давно не знавший никаких серьезных международных успехов, из-за низкого рейтинга перед жеребьевкой был посеян лишь в четвертой «корзине». Между тем, скажем, сайт Gracenote, составивший альтернативную, «правильную» классификацию, полагал, что, исходя из реальных возможностей, подходящее место для него — это «корзина» вторая, то есть та, куда помещаются даже некоторые безусловные гиганты. В конце концов речь идет о плотно укомплектованной команде, которая, может, и не совсем удачно стартовала в сезоне нынешнем, но в предыдущем чемпионате Англии, сильнейшем чемпионате континента, была четвертой — впереди «Ливерпуля», «Тоттенхема», «Челси». И главное, играла вполне на уровне традиционных английских лидеров.

А помимо «Ньюкасла» в этой удивительной группе есть два сильных клуба, для которых пролет мимо play-off, иными словами, финиш ниже второй позиции, точно будет приравнен к неудаче,— дортмундская «Боруссия» и «Милан», а также загадочный формальный фаворит. Бог с ними, этими вечными проблемами ПСЖ в Лиге чемпионов, в конце концов наружу они выползают, как правило, все-таки не в групповом раунде, а уже после него. Важнее то, что вряд ли сегодня хоть кто-то может сказать, что представляет собой парижский клуб, из которого летом сбежали Лионель Месси и Неймар и который провел кардинальную кадровую перестройку, включающую приход целой группы новичков и нового тренера Луиса Энрике. Наоборот, вряд ли надо будет удивляться, если ПСЖ потребуется уйма времени на привыкание к его схемам.

На ровные, с достаточно запутанным раскладом тянут еще три квартета.

В группе B «Севилье» и «Арсеналу», клубам из «верхних» «корзин», едва ли стоит снисходительно относиться к ПСВ и «Лансу». В группе C аутсайдерский слот достался немецкой сенсации прошлого сезона «Униону». Надо полагать, поклонники «Наполи» и «Реала», увидев, что вместе с «Брагой» их любимым клубам выпали именно зубастые берлинцы, не обрадовались. В группе D ни «Бенфика», ни «Интер» не могут чувствовать себя спокойно в противостояниях с «Зальцбургом» и «Реал-Сосьедадом», обеспечившим этой Лиге чемпионов хотя бы минимальную «российскую составляющую»: в испанский клуб в августе перешел из «Динамо» Арсен Захарян.

Формат остальных групп более или менее «классический», с довольно четким «расслоением» на ниши. Ну, допустим, трудно представить, что «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» не выживут в сражениях с «Копенгагеном» и «Галатасараем», что «Манчестер Сити», действующему обладателю наиболее престижного клубного трофея, придется туго в компании с «Лейпцигом», «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз», что «Барселона» вдруг споткнется, конкурируя с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном», и что «Атлетико» не проскочит в 1/8 финала, играя с «Лацио», «Фейенордом» и «Селтиком».

Алексей Доспехов

Жеребьевка группового этапа Группа А: «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Галатасарай» (Турция). Группа В: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Ланс» (Франция). Группа С: «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания), «Брага» (Португалия), «Унион» (Германия). Группа D: «Бенфика» (Португалия), «Интер» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Реал Сосьедад» (Испания). Группа Е: «Фейенорд» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания), «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия). Группа F: ПСЖ (Франция), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Милан» (Италия), «Ньюкасл» (Англия). Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Лейпциг» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария). Группа H: «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Антверпен» (Бельгия). Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 декабря.