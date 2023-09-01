За дом наперед

С бывшего учредителя ООО «Строй-Сити» Степана Малыгина и экс-гендиректора Павла Зуйкова конкурсный управляющий взыскивает убытки в сумме 101 млн руб. Застройщик должен был построить 20-этажный дом в Краснодаре, 29 дольщиков вложили в жилье 87 млн руб. Однако строительство так и не началось, портал «Наш.дом.рф» признал многоэтажный дом проблемным объектом. Восстановить права обманутых дольщиков государство намерено до 31 декабря 2023 года. Юристы считают, что в случае невозможности получения присужденного конкурсный управляющий может обратиться с заявлением о банкротстве самих контролирующих лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В дом, который не построили, 29 дольщиков вложили 87 млн рублей

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ В дом, который не построили, 29 дольщиков вложили 87 млн рублей

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Строй-Сити» Малик Байрамбеков направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о взыскании с учредителя компании Степана Малыгина и экс-гендиректора общества Павла Зуйкова убытков в размере 101 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-Сити» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Учредителями в равных долях (50%) являются Иван Григорьев и Юрий Коновалов. Выручка компании за 2016 год составила 4,6 млн руб., прибыль — 2,2 млн руб. Дебиторская задолженность в 2016 году — 92,3 млн руб.

Павел Зуйков являлся гендиректором компании с 2014 по 2016 год, а Степан Малыгин — учредителем с 25% долей в УК предприятия, а также гендиректором общества с 2016 по 2020 год.

Как следует из материалов дела, компания получила разрешение на строительство 20-этажного дома в Краснодаре (проезд 1-й Лиговский) в 2015 году. Общая площадь земельного участка составляет 17,5 тыс. кв. м, количество квартир — 1206, жилая площадь — 43,5 тыс. кв. м. Застройщик должен был сдать объект в декабре 2019 года.

Однако в июле 2018 года в связи с тем, что строительство многоквартирного дома так и не началось, в краевой арбитраж с требованием признать общество банкротом обратился один из обманутых дольщиков — Мирослав Ротэрмель. Суд взыскал с ООО «Строй-Сити» в пользу истца 710,5 тыс. руб., а в мае 2018 года его договор об участии в долевом строительстве был расторгнут определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

В августе 2020 года краевой арбитраж признал ООО «Строй-Сити» несостоятельным, в отношении компании открыто конкурсное производство.

«Всего в результате действий застройщика пострадавшими признано 29 участников долевого строительства. Общая сумма их требований с убытками составляет 87 млн руб. В связи с бездействием Степана Малыгина и Павла Зуйкова у компании в 2016 году образовалась дебиторская задолженность в сумме 92,3 млн руб., также бывшие руководители не передали основные средства в сумме 8,9 млн руб., которые имелись на счету компании, арбитражному управляющему. Отсюда и общая сумма взыскания убытков — 101 млн руб.»,— комментирует ситуацию «Ъ-Кубань» конкурсный управляющий компании-банкрота Малик Байрамбеков.

Дом, который возводило ООО «Строй-Сити», на сегодняшний день признан Минстроем России проблемным и включен в Единую информационную систему жилищного строительства. На сайте наш.дом.рф сообщается, что восстановить права обманутых дольщиков государство намерено до 31 декабря 2023 года.

«Степан Малыгин оформил большое количество договоров о купле-продаже своего имущества на иных лиц. Эти договоры мы сейчас активно обжалуем в суде»,— заявил конкурсный управляющий.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), в период с 2014 по 2015 год Степан Малыгин продал или заключил договоры о дарении на три земельных участка общей площадью более двух тысяч квадратных метров, а также десять квартир в доме №25 по ул. Сергиевской в Краснодаре.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает, что, если конкурсному управляющему удастся доказать факты бездействия контролирующих лиц, а также наличие неблагоприятных последствий такого бездействия для должника, суд, вероятно, удовлетворит заявление управляющего и взыщет заявленную сумму убытков.

«В случае невозможности получения присужденного по решению суда конкурсный управляющий должника может обратиться с заявлением о банкротстве самих контролирующих лиц, что может позволить вернуть переоформленное на третьих лиц имущество»,— резюмировала ситуацию госпожа Галеева.

Тат Гаспарян

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