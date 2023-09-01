Девелопер города-спутника задержится на старте в Тайцах

Градсовет Ленобласти отклонил концепцию комплексного освоения территории площадью 169 га в поселке Тайцы Гатчинского района Ленобласти. Инвестор, компания «Старт Девелопмент», планирует застроить участок малоэтажным жильем, построить школу на 1125 мест, ТРК, спорткомплекс, коммерческо-деловой центр. Совет рекомендовал девелоперу города-спутника Южный соотнести планы застройки с генпланом поселения, а эксперты рынка недвижимости говорят, что пока рынок первичного жилья в Тайцах не сформирован, более перспективными являются направления близ Пулковского шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Градсовет Ленобласти отклонил концепцию комплексного освоения территории площадью 169 га в поселке Таицы Гатчинского района Ленобласти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Градсовет Ленобласти отклонил концепцию комплексного освоения территории площадью 169 га в поселке Таицы Гатчинского района Ленобласти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Концепция комплексного освоения территории в поселке Тайцы разработана архитектурной мастерской Юсупова по заказу ГК «Старт Девелопмент». Документ предусматривает создание многофункционального района жилой и общественно-деловой застройки на территории 169 га. Площадь жилой застройки малоэтажными многоквартирными домами до пяти этажей составит примерно 58,47 га, площадь индивидуальной жилой застройки — 10,4 га. На участке также планируется разместить пять дошкольных образовательных учреждений по 150 мест; среднюю общеобразовательную школу на 1125 мест, торгово-развлекательный центр. Также в состав комплекса включены спорткомплекс, многоуровневые автостоянки на 80–120 мест, поликлиника со станцией оказания медицинской помощи, выставочно-музейный комплекс, три объекта торгового назначения, коммерческо-деловой центр, а также открытые автостоянки, площадки для отдыха, детские игровые площадки и плоскостные спортивные сооружения. Рассматривается возможность возведения на территории комплексного освоения тренировочного комплекса с ледовой ареной и бассейном, или многофункционального медицинского кластера, или воспитательного центра для детей с ограниченными возможностями.

Градсовет во главе с заместителем председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгением Барановским отклонили концепцию, порекомендовав разработчикам и инвестору увязать свои планы с генпланом муниципального образования, который в настоящий момент находится на стадии изменения.

В пресс-службе «Старт Девелопмента» рассказали «Ъ-СПб», что в случае утверждения концепции компания планировала приступить к строительству в 2025 году. Объем инвестиций до утверждения концепции в компании назвать затрудняются. Планируется, что объект будет позиционироваться в сегменте «эконом» или «комфорт».

Кроме планов по застройке Тайцев, областной градсовет рассмотрел и принял концепцию развития территорий в 12 поселениях, примыкающих к южной границе с Петербургом. Среди них Лаголовское, Веревское, Гатчинское, Пудомягское, Коммунарское, Новосветское и другие. Документ разработан архитектурным бюро Urbanica и затрагивает площадь более 350 кв. км. Согласно оценке разработчиков, градостроительный потенциал южной стороны агломерации составляет 8 млн кв. м жилья. Концепция предполагает создание 67 тыс. рабочих мест в промышленном секторе и 128 тыс. рабочих мест — в постиндустриальном. Проектное увеличение численности населения, согласно инвестиционным проектам, составит чуть менее 230 тыс. человек из заложенного в генеральных планах.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, полагает, что вопрос перспектив приграничных районов нужно рассматривать в комплексе, а ориентироваться только на близость к городу концептуально неверно. «Ключевой момент — это качество транспортной инфраструктуры, которая способна или неспособна выдержать растущую нагрузку ввиду развития данных территорий,— предупреждает эксперт.— Чтобы решить этот вопрос, первоначально нужно ориентироваться не только на то, сколько можно построить жилья, а на то, где будущие жители будут работать».

По мнению господина Трушина, жилые проекты в приграничных с городом зонах вряд ли вызовут ажиотажный интерес в данный момент, поскольку ситуация со спросом на жилье располагает к работе с имеющимися проектами, а не к работе на долгую перспективу.

Начиная с 2021–2022 годов на фоне роста дефицита площадок в черте КАД южное направление стало более востребовано у крупных девелоперов, признает Антон Орлов, директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers

«В настоящее время большим потенциалом обладают территории на периферии города между Пушкинским и Московским районами близ Пулковского шоссе. Там уже реализуются проекты "ЮгТаун" от КВС и "Зеленый квартал" от Setl Group, а также планируется освоение прилегающих территорий девелоперами "Группа ЛСР" и ГК "ПСК". Также активно будут развиваться территории близ железнодорожной станции "Детскосельская" и Колпинского шоссе, где в 2022 году Setl Group запустил проект Univer City»,— дает оценку эксперт Nikoliers.

Александра Тен