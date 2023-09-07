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Коммерсантъ FM
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Милость на малость

Анна Занина о послаблениях для участников госзакупок

Еще недавно одним из серьезных страхов для бизнеса в госзакупках была угроза попасть в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), что влечет двухлетний запрет на участие в тендерах. На торги по 223-ФЗ, где заказчиками выступают компании с долей государства от 50%, могут подавать заявки как российские, так и зарубежные предприниматели. Но сейчас число последних серьезно упало, а из круга отечественных исключили иноагентов. В результате, судя по всему, доверие к оставшимся участникам закупок повысилось, а подход к соблюдению правил смягчился.

Анна Занина

Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Решение о включении в РНП принимает ФАС по жалобе заказчика. Оснований два: лицо нарушило условия контракта или не подписало его в срок (10–20 дней). Поставщика не накажут, если причины пропуска срока признают уважительными. Обычно к таким относят форс-мажор, например, невозможность импорта продукции из-за пандемии. Но, похоже, критерии постепенно расширяются. Косвенно на это намекает статистика: число лиц, включенных в РНП в 2022 году, снизилось на 12%, а жалоб — на 30%. ФАС объясняет ситуацию «ростом профессионализма участников закупок». Но мои источники подозревают, что дело и в «тренде на поддержку отечественных поставщиков, которым будут прощать небольшие ошибки».

Иллюстрацией может служить внимание Верховного суда (ВС) к небольшому спору с ООО «Ника». Фирма выиграла тендер казенного санатория на поставку одноразовых электродов для ЭКГ, снизив цену с 30,7 тыс. руб. до 11,8 тыс. руб. Контракт в срок «Ника» не подписала, и ее внесли в черный список, что компания обжаловала, ссылаясь на отсутствие злого умысла и болезнь ответственного сотрудника.

Кассация не увидела «форс-мажорной ситуации», сочтя это «небрежностью» ООО в «организации работы и надлежащего контроля по заключению контрактов». Довод «Ники», что она уже произвела необходимые электроды и не собиралась уклоняться от поставки, суд не убедил. Позиция суда укладывается в практику, но по жалобе «Ники» дело на днях передали в экономколлегию ВС. Среди аргументов были «социально ориентированный характер деятельности» ООО, а также то, что внесение в черный список из-за такого мелкого контракта — «явно несопоставимое наказание».

Юристы сходятся во мнении, что желание ВС высказаться по этому делу неслучайно. Алексей Костоваров из «Линии права» полагает, что ситуацию «можно рассматривать как сигнал поменьше включать в РНП». Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина и вовсе допускает, что это «начало нового тренда о прощении только по факту "отечественности" поставщика», во всяком случае, по некрупным закупкам. Но тогда, возможно, стоит облегчить жизнь судам и прямо в законе установить минимальную цену контракта и список особо важных заказчиков, нарушения по которым будут приниматься во внимание?

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