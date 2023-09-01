Подземка привела на скамью

Суд рассмотрит уголовное дело о хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена. Его главным фигурантом стал бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, чья компания — АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» — была подрядчиком проекта. Сразу после ареста господин Митволь, которому за мошенничество грозило до 10 лет колонии, заключил сделку со следствием, рассчитывая на снисхождение суда. В качестве обеспечительных мер следователи добились ареста крупных сумм в рублях и валюте, хранившихся на банковских счетах обвиняемого, двух иномарок и недвижимости, включая квартиры площадью свыше 200 кв. м недалеко от Патриарших прудов в центре Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В качестве обеспечительных мер следователи добились ареста крупных сумм в рублях и валюте, хранившихся на банковских счетах учредителя «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В качестве обеспечительных мер следователи добились ареста крупных сумм в рублях и валюте, хранившихся на банковских счетах учредителя «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Железнодорожный райсуд Красноярска в четверг поступило уголовное дело в отношении Олега Митволя, которому вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет заключения). Карточка с делом появилась в базе данных суда.

Бывшего чиновника, ранее занимавшего должности замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково, когда он собирался вылететь на отдых в Турцию. Господина Митволя доставили под конвоем в Красноярск и предъявили обвинение.

По данным источников „Ъ“, согласно материалам дела, расследованием которого занималось региональное УФСБ России, в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена. Его стоимость составила около 954 млн руб. «Обвиняемый, являясь учредителем подрядной организации, совместно с руководителем фирмы (дело в отношении него еще расследуется) создал видимость выполнения работ. В декабре 2019 года они представили заказчику фиктивные результаты инженерных изысканий и проектную документацию»,— обрисовали правоохранители предполагаемую схему хищений. В частности, установило следствие, фирма-подрядчик пробурила в четырех районах города не более 60 скважин, тогда как программа инженерных изысканий предполагала бурение 220.

С санкции суда господина Митволя заключили под стражу. Ходатайствуя о смягчении меры пресечения, адвокаты указали, что их клиент заключил соглашение о сотрудничестве. Еще одним аргументом защиты стало то, что обвиняемый якобы готов в добровольном порядке возместить ущерб. Суд посчитал эти доводы неубедительными, оставив Олега Митволя в СИЗО. Там он находился до 5 июля 2023 года (за исключением нескольких месяцев, что он провел в противотуберкулезном диспансере, где проходил лечение от обширной двусторонней пневмонии), после бизнесмена перевели под домашний арест.

По данным источников „Ъ“, для возмещения ущерба по ходатайству следствия были арестованы более 53,5 млн руб., примерно $125 тыс. и около €47,5 тыс., которые хранились на банковских счетах, открытых на господина Митволя. В опись арестованного также попали нежилое помещение площадью 36,9 кв. м в Москве, квартира площадью 207,9 кв. м недалеко от Патриарших прудов в центре столицы и две иномарки — Porsche Taycan 2021 года выпуска стоимостью 9,8 млн руб. и BMW Alpina B3 Biturbo за 2,6 млн руб., сошедшая с конвейера в 2008 году. Сам обвиняемый компенсировал ущерб на сумму 1 млн руб., сообщили источники.

Несколько месяцев господин Митволь и группа его адвокатов знакомились с материалами следствия. Разбирательство дела пройдет в особом (упрощенном) порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Поскольку господин Митволь заключил сделку со следствием, суд не может назначить ему больше половины от максимального срока по инкриминируемой статье УК — в данном случае не более пяти лет. Получить комментарии защиты Олега Митволя о завершении расследования не удалось.

Отметим, на рассмотрении Центрального райсуда Красноярска находится несколько уголовных дел, также связанных с проектированием красноярской подземки. В них фигурируют бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров, которые лишились своих постов на стадии следствия. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что чиновникам было известно о наличии недостатков при проектировании. Тем не менее в декабре 2019 года глава кабмина региона Юрий Лапшин, якобы заинтересованный в освоении бюджетных средств, поручил министру Константину Димитрову обеспечить подписание актов выполненных подрядчиком работ, а директор подведомственного ему транспортного управления Константин Мандров завизировал бумаги.

Константин Воронов