Утверждено обвинительное заключение по делу экс-министра транспорта Красноярского края

Дело бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова передается на рассмотрение в Центральный райсуд. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена в Красноярске (ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет). Контракт на корректировку проектно-сметной документации строительства метрополитена был заключен властями региона с коммерческой организацией в сентябре 2019 года.

Министр, исполняя незаконное указание вышестоящего должностного лица и зная о наличии недостатков, препятствующих приемке работ дал указание руководителю краевого госучреждения подписать акт приемки-передачи на сумму более 742 млн руб. При этом подрядчиком был выполнен меньший объем работ и использовалась устаревшая проектная документация начала 90-х годов, уточнили в прокуратуре Красноярского края. Работы подрядчику были оплачены в полном объеме.

В июле 2022 года министр транспорта был арестован. С обвиняемым было заключено досудебное соглашение, выполняя его условия, фигурант дела рассказал об обстоятельствах преступления, указал на иных лиц, причастных к совершенному преступлению. Свою вину он полностью признал. Сейчас экс-чиновник находится под домашним арестом. По делу прокурором края утверждено обвинительное заключение. В отношении иных соучастников преступления уголовные дела находятся в производстве следственных органов.

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Оксана Павлова