Направлено в суд дело экс-главы правительства Красноярского края Юрия Лапшина

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства региона Юрияя Лапшина. Как рассказали в надзорном ведомстве, экс-главе кабмина вменятся в вину ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

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Как писал «Ъ-Сибирь», претензии в адрес чиновника связаны с расследованием дела о нарушениях при строительстве красноярской подземки. Согласно данным следствия, осенью 2019 года краевое транспортное управление и Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (АО «КрасноярскТИСИЗ») заключили госконтракт по корректировке проектно-сметной документации строительства подземки. Его стоимость составила около 950 млн руб.

В декабре 2019 года, говорится в деле, глава регионального кабмина дал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание актов приемки выполненных подрядчиком работ на сумму более 742 млн руб., зная о существенных недостатках в документации.

В ходе следствия в деле появился еще один эпизод. По материалам прокуратуры в отношении чиновника возбудили дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Согласно версии следствия, в апреле 2022 года высокопоставленный чиновник при отсутствии оснований отказал в утверждении заявки коммерческой фирмы на реализацию инвестпроекта в области освоения лесов, чем, как считает обвинение, воспрепятствовал предпринимательской деятельности.

О том, признал ли вину Юрий Лапшин, не известно. 23 апреля 2023 года глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин подал в отставку. Как пояснил господин Лапшин, он «посчитал правильным» подать в отставку после ухода с поста главы региона Александра Усса, правительство которого возглавлял. Он напомнил, что получил приглашение на должность от господина Усса и проработал на своем посту пять лет.

Константин Воронов