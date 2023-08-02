Суд вернул в СИЗО экс-министра транспорта Красноярского края, нарушившего условия домашнего ареста

В Красноярске изменили меру пресечения бывшему министру транспорта Константину Димитрову, которого судят за превышение полномочий при строительстве метрополитена. Как рассказали в прокуратуре, бывший чиновник находился под домашним арестом, а теперь будет переведен в СИЗО до 19 сентября. Основанием стало нарушение обвиняемым установленных для него судом ограничений, в частности запрета на получение и отправление корреспонденции. «Обвиняемый направил письмо другому фигуранту уголовного дела, бывшему председателю правительства Красноярского края, в котором предупредил об объеме данных против него показаний», — пояснили в прокуратуре.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», Константина Димитрова задержали в июле 2022 года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и по решению суда заключили под стражу. 28 октября того же года экс-чиновника, заключившего сделку со следствием, отпустили под домашний арест. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство, в июне 2023 года оно поступило на рассмотрение Центрального райсуда Красноярска.

Летом прошлого года стало известно о выявленных силовиками финансовых нарушениях при строительстве красноярского метро. Следственные органы возбудили ряд уголовных дел, под следствием оказались бывший министр транспорта Константин Димитров, экс-глава транспортного управления края Константин Мандров и бывший председатель правительства региона Юрий Лапшин. Им вменили в вину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявили Олегу Митволю — председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ), занимающемуся проектированием красноярской подземки. Следствие считает, что на основании актов выполненных работ, подписание которых якобы обеспечили чиновники, из федерального бюджета подрядчику были необоснованно перечислены 742 млн руб.

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Илья Николаев