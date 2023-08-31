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Автодилера вгоняют в пот

Клиент «Юг-Моторс» потребовал банкротства фирмы

В арбитражный суд Ростовской области с требованием о банкротстве ООО «Юг-Моторс» обратился его бывший клиент Константин Куропятников. В 2021 году он купил у компании автомобиль KIA Sorento за 3,2 млн руб., однако машина оказалась с браком. Гражданский суд обязал фирму не только вернуть деньги за автомобиль, но и заплатить неустойку, многократно превышающую ее стоимость. Однако автодилер отказывается от выплаты. По словам адвокатов Константина Куропятникова, обращение в арбитраж с требованием о банкротстве «Юг-Моторс» является вынужденной мерой с целью побудить руководство фирмы выплатить деньги.

Фото: сергей иванов

Фото: сергей иванов

Заявление о признании банкротом ООО «Юг-Моторс» было принято ростовским арбитражным судом в четверг. Заявителем является Константин Куропятников, его претензии к фирме мотивированы тем, что она задолжала ему порядка 21,8 млн руб. Долг подтвержден двумя решениями Ворошиловского райсуда Ростова, который обязал «Юг-Моторс» вернуть господину Куропятникову денежные средства, уплаченные им за покупку автомобиля KIA с техническим дефектом.

Как следует из судебных документов, в 2021 году Константин Куропятников приобрел у компании «Юг-Моторс» автомобиль KIA Sorento MQ4, заплатив 3, 2 млн руб. Практически сразу покупатель обнаружил в машине технический недостаток — запотевание передних фар.

В связи с этим Константин Куропятников предложил «Юг-Моторс» расторгнуть договор купли-продажи автомобиля с возвратом уплаченных денег. Автодилер от предложения отказался, посоветовав снабдить проблемные фары пакетиками силикагеля (влагопоглатитель).

Тогда покупатель обратился в Ворошиловский райсуд Ростова с требованием о расторжении договора, возврате денег, взыскании штрафа и компенсации морального вреда. В свою очередь, продавец заявил, что дефект в виде запотевания фар является незначительным и устранимым по гарантии, соответственно, замена автомобиля целиком в данном случае не правомерна. Однако суд признал, что покупатель вправе отказаться от технически сложного товара и потребовать возврата уплаченных средств, независимо от степени дефекта, в случае если претензии к качеству возникли в течение 15 дней после покупки. На этом основании в марте 2022 года Ворошиловский райсуд принял решение о взыскании с «Юг-Моторс» в пользу Константина Куропятникова 7,2 млн руб.

Тем не менее автодилер судебное решение не исполнил, и покупатель, спустя примерно полгода снова обратился в суд. Константин Куропятников заявил, что с тех пор стоимость автомобиля выросла на 1,2 млн руб. Он потребовал добавить эту сумму к взысканию, а также неустойку, которая будет начисляться из расчета 1% в день, пока не будут выплачены все деньги. В марте 2023 года Ворошиловский райсуд требование покупателя автомобиля удовлетворил, в июле оно вступило в законную силу. После этого Константин Куропятников обратился в арбитражный суд с требованием о банкротстве «Юг-Моторс» в связи с отказом от уплаты задолженности.

Интересы Константина Куропятникова в судах представляет адвокат Александр Белан. Он пояснил «Ъ-Юг», что обращение в арбитраж с требованием о банкротстве «Юг-Моторс» является вынужденной мерой с целью побудить автодилера исполнить решения Ворошиловского райсуда.

По словам адвоката, покупатель проблемного автомобиля пытался договориться с «Юг-Моторс» о порядке выплаты и даже предлагал заключить мировое соглашение, однако решить вопрос не удалось «из-за позиции руководства» фирмы.

Генеральным директором ООО «Юг-Моторс» является известный предприниматель и депутат Ростовской городской Думы Вячеслав Камышный. Связаться с ним по телефону в течение дня не удалось.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до 1 декабря 2022 года Вячеслав Камышный был единственным учредителем ООО. В настоящее время 100% уставного капитала компании записаны на Анжелу Камышную. По итогам 2022 года ООО «Юг-Моторс» получило выручку в размере 749 млн руб., чистая прибыль составила 2,9 млн руб.

Вадим Водолазов

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