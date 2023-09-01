Генерал обеспечил свою же посадку

Бывший замкомандующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктор Воронов приговорен к пяти годам колонии строгого режима за взятку от подчиненных, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. По версии следствия, в 2021 году генерал-лейтенант организовал ремонт собственного дома за счет сил и средств Министерства обороны. Защита настаивает, что работы велись за счет генерала Воронова, и допускает, что обжалует решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Воронов не собирался забирать насовсем диван и кресла из рабочего кабинета

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Виктор Воронов не собирался забирать насовсем диван и кресла из рабочего кабинета

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал экс-замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285; ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему назначено пять лет колонии строгого режима и штраф 2,9 млн руб. Кроме того, суд запретил занимать генералу Воронову определенные должности в течение трех лет после отбытия наказания. Генерал-лейтенант, находившийся во время судебного следствия под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

В 2021 году Виктор Воронов начал ремонт в доме в Ростове-на-Дону, в котором жил вместе с семьей. По версии СКР, в мае 2021-го генерал-лейтенант поставил начальнику филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по ЮВО Игорю Тхорову задачу провести работы силами организации.

Опасаясь увольнения, Игорь Тхоров организовал ремонт дома и благоустройство прилегающего участка. Работы шли все лето. За это время Игорь Тхоров вместе с другими сотрудниками организации заплатили 314,3 тыс. руб. за услуги подрядчиков и строительные материалы.

На площадке работал и непосредственно персонал Жилищно-коммунальной службы №1, входящей в состав филиала Центрального жилищно-коммунального управления.

Кроме того, согласно версии следствия, филиал Центрального жилищно-коммунального управления заключил два фиктивных контракта с ООО «Батайская строительная компания» о поставке продукции на сумму 967 тыс. руб., при этом товары на 254,4 тыс. руб. были использованы при благоустройстве дома генерал-лейтенанта.

Также в дом замкомандующего войсками ЮВО из его служебного кабинета были перевезены кожаные диван-кровать и два кресла общей стоимостью 272,4 тыс. руб.

В Следственном комитете России (СКР) квалифицировали произошедшее как получение Виктором Вороновым взятки от подчиненных за общее покровительство и попустительство на службе. Также Виктора Воронова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

В суде бывший замкомандующего войсками ЮВО частично признал вину. Виктор Воронов заявлял, что работы были проведены за счет его личных средств. Защита генерал-лейтенанта настаивает, что эпизод с выполнением ремонта дома силами филиала Центрального жилищно-коммунального управления следует квалифицировать не как получение взятки с вымогательством (до 12 лет лишения свободы), а как злоупотребление полномочиями (до 4 лет лишения свободы).

Также, по словам осужденного, диван и кресла из рабочего кабинета он не собирался забирать насовсем, а хотел временно попользоваться ими дома.

Защита Виктора Воронова рассмотрит возможность обжалования решения суда после ознакомления с полным текстом приговора. «Мы не согласны с приговором в части ст. 290 УК РФ (получение взятки)»,— пояснил «Ъ» адвокат Александр Заманский.

Кристина Федичкина