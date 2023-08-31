В Зауралье задержан подозреваемый в поджоге двух подростков

В Курганской области полиция задержала подозреваемого в поджоге двух школьников, один из которых скончался. Об этом «Ъ» сообщили в ГУ МВД по региону.

«Собранные по происшествию материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения»,— отмечают в областном МВД.

Как сообщал «Ъ», вечером 30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа молодой человек облил двух подростков бензином и поджег. Школьники получили ожоги 95% и 14% тела.

Санавиацией подростков доставили в Курганскую областную клиническую больницу. Однако школьника, который получил ожоги более 95% тела, спасти не смогли. Второй подросток находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

Михаил Бычков, Челябинск