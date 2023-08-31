Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Зауралье задержан подозреваемый в поджоге двух подростков

В Курганской области полиция задержала подозреваемого в поджоге двух школьников, один из которых скончался. Об этом «Ъ» сообщили в ГУ МВД по региону.

«Собранные по происшествию материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения»,— отмечают в областном МВД.

Как сообщал «Ъ», вечером 30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа молодой человек облил двух подростков бензином и поджег. Школьники получили ожоги 95% и 14% тела.

Санавиацией подростков доставили в Курганскую областную клиническую больницу. Однако школьника, который получил ожоги более 95% тела, спасти не смогли. Второй подросток находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

Михаил Бычков, Челябинск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...