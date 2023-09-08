«Конформизм заменил сознание»

11 сентября 1903 года родился Теодор Адорно — немецкий философ, последовательный критик индустрии культуры, считавший, что она лишает человечество рефлексии и делает его управляемым. Перечитали его работы и выяснили, как с помощью культуры человечество научилось ограждать себя от столкновений с реальностью.

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Фото: Harry Croner / ullstein bild / Getty Images 1964

Фото: Harry Croner / ullstein bild / Getty Images

1

На самом деле удовольствие — это бегство, но не бегство, как принято думать, от ужасной реальности, а бегство от малейшей мысли о противостоянии ей. Свобода, которую обещает нам развлечение,— это свобода от раздумий, которые могли бы вылиться в возражения.

«Культурная индустрия: просвещение как способ обмана масс»

2

Фраза, что мир хочет быть обманутым, обрела немыслимую доселе правдивость. Люди не только дают себя надуть; если это гарантирует им даже самое скоротечное наслаждение, они сами желают быть ввергнутыми в обман.

«Эстетическая теория»

3

Бегство от реальности, которое обещает нам любая отрасль культурной индустрии, обставлено так же, как похищение невесты в американской карикатуре, где в темноте отец сам подставляет похитителю лестницу. Ту же самую будничную рутину индустрия культуры преподносит как рай. Любой побег заранее обречен на то, чтобы привести беглеца к отправной точке. Удовольствие провоцирует самозабвенно стремящуюся к нему же покорность.

«Культурная индустрия: просвещение как способ обмана масс»

4

Формально свобода гарантирована всем. Никто не должен нести ответственности за свой образ мыслей. Вместо этого каждый с младых ногтей является узником системы церквей, клубов, профсоюзов и всевозможных других объединений, которые являются наиболее чутким инструментом социального контроля. Тот, кто не хочет, чтобы его постиг крах, обязан следить за тем, чтобы не оказаться — по его меркам — слишком легковесным.

«Культурная индустрия: просвещение как способ обмана масс»

5

Сила идеологии индустрии культуры такова, что конформизм заменил сознание.

«Культурная индустрия: просвещение как способ обмана масс»

6

В абстрактном представлении об универсальной несправедливости растворяется всякая ответственность конкретного человека. Подлец оборачивает дело так, будто несправедливо поступили именно с ним: «Если б вы знали, молодой человек, какова жизнь на самом деле!»

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

7

Если гуманизм вообще имеет какой-либо смысл, то он состоит именно в том, что гуманизм — это открытие того, что люди в своей деятельности не растворяются в непосредственной природной определенности.

«Проблемы философии морали»

8

В кино показывают хронику событий: вторжение на Марианские острова, в том числе на Гуам. Возникает впечатление, что это не бои, а механические дорожные и взрывные работы, осуществляемые с неизмеримо усиленным рвением, или же «выкуривание», уничтожение насекомых в теллурическом масштабе. Операции ведутся до тех пор, пока не останется ничего, кроме выжженной земли. Враг предстает и пациентом, и трупом. Подобно евреям при фашизме, он представляет собой лишь объект для принятия административно-технических мер, а если он оказывает сопротивление, то и его противодействие сразу обретает такой же характер.

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

9

Самое сатанинское — то, что в определенном смысле здесь требуется больше инициативы, чем при ведении войны по старинке, и вся энергия субъекта будто уходит на то, чтобы добиться бессубъектности. Полная и окончательная антигуманность — это осуществление гуманной мечты Эдварда Грея: мечты о войне без ненависти.

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

10

Музыка, если она используется для развлечения, способствует приведению людей в состояние молчания, способствует отмиранию речи как способу выражения, доводит до неспособности общаться. Она становится частью молчания, вызванного тревогой, работой и покорностью.

«О характере фетиша в музыке и о регрессии прослушивания»

11

Признание в том, что фильмы распространяют идеологию, само по себе уже является распространенной идеологией.

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

12

Фильмы, предлагающие бегство от реальности, не потому столь отвратительны, что они отворачиваются от изнуренного существования, а потому, что они делают это недостаточно энергично, поскольку сами столь же изнурены тем, что удовлетворение, иллюзию которого они создают, совпадает с позором реальности, с провалом. В мечтах нет мечты.

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

13

Забвение только что прошедшего сопровождается злостью оттого, что сперва приходится разубедить самого себя в том, что все знают, прежде чем можно будет разубедить других.

«Что значит "проработка прошлого"»

14

В среде нынешних поднаторелых во лжи она давно утратила свою честную функцию — обманывать в отношении чего-то реального. Никто не верит никому, и все в курсе. Лгут лишь с целью дать понять другому, что в нем не нуждаются, что его ни во что не ставят, и лгущему безразлично, что другой о нем подумает.

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

15

Лишь приспособившись к крайней небезопасности, ныне можно рассчитывать на безопасность. Она представляется разрешением пуститься в бегство, позволяющим как можно быстрее оказаться в другом месте.

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

16

Психоанализ любит ставить себе в заслугу то, что он возвращает людям нарушенную невротическим заболеванием способность наслаждения. <...> Какого состояния должно было достичь господствующее сознание, чтобы явную пропаганду страсти к расточительству и веселью под брызги шампанского, дотоле свойственных лишь посольским атташе в венгерских опереттах, со зверской серьезностью стали возвышать до максимы правильной жизни.

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

17

Частью механизма господства [психоанализа] является запрет на познание страдания, производимого этим господством, и от евангелия жизнерадостности ведет прямой путь к созданию человеческих скотобоен где-то на задворках Польши — так далеко, чтобы любой из соотечественников мог убедить себя, что не слышит криков боли. Вот она — схема непоколебимой «способности наслаждения».

«Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни»

18

Стереотип как средство перевода реальности в анкету, где много вариантов ответов, которые суммируются и оцениваются знаками плюс и минус, в сущности, оставляет мир таким же далеким, абстрактным, «неиспытанным», как и прежде.

«Исследование авторитарной личности»

19

Получать удовольствие всегда значило: не сметь ни о чем думать, забыть о страдании даже там и тогда, где и когда показывают его.

«Диалектика просвещения. Философские фрагменты»

20

Создается впечатление, будто чувство вины, от которого так много людей защищается, вовсе не соответствует никакой вине, но исходит из них самих, особенностей их душевного строения.

«Что значит "проработка прошлого"»

Составила Ульяна Волохова

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