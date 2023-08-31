Кабмин поддержал поправки об отсрочке от призыва на время суда с военкоматом

Правительство поддержало законопроект о приостановке решения призывной комиссии об отправке на военную службу на период, когда гражданин оспаривает решение военкомата о призыве в суде Об этом говорится в официальном отзыве правительства на проект закона.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается»,— говорится в отзыве.

Проект поправок к ч. 7 ст. 28 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в апреле разработал депутат Госдумы Сергей Шаргунов из фракции КПРФ. Норма, которую предлагается ввести законопроектом, действовала на протяжении 20 лет, пока принятые в апреле поправки о цифровизации воинского учета не упразднили ее.

Согласно поправкам, гражданин не будет подлежать призыву до тех пор, пока суд (или вышестоящая призывная комиссия субъекта) не вынесет окончательное решение. Сейчас закон разрешает оспаривать в суде решение призывной комиссии, но не гарантирует приостановку исполнения ее решения на время разбирательства.

По мнению Сергея Шаргунова, его поправки позволят обеспечить права и законные интересы россиян. В пояснительной записке говорится, что «незаконные призывные мероприятия» подрывают «боеспособность вооруженных сил», а также «дискредитирует военную службу в глазах общества».

До тех пор, пока эти поправки не приняты, юристы советуют: чтобы в период судебного разбирательства гражданина не отправили служить, следует подать в суд административно-исковое заявление и приложить к нему два дополнительных ходатайства — о применении мер предварительной защиты в виде приостановки действий решения комиссии и об истребовании копий ее решения. Подать исковое заявление можно в течение 2–3 месяцев после решения о призыве.

В конце октября 2022 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что 10 тыс. ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации после разбирательства вернулись домой.

Подробнее — в материале «Призывникам просят дать отсрочку на суд».

Анастасия Ларина