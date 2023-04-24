Призывникам просят дать отсрочку на суд

Решение призывной комиссии об отправке гражданина в войска может быть приостановлено на время судебного разбирательства. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Такая норма существовала в российском законодательстве более двух десятков лет, но в апреле 2023 года была упразднена принятым пакетом поправок о цифровизации воинского учета (закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)» был принят во втором и третьем чтении 11 апреля и уже вступил в силу). Автор нынешней инициативы депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) считает наличие механизма приостановки решения призывной комиссии «условием обеспечения прав и законных интересов граждан». В случае принятия законопроект поможет избежать призыва граждан, не подлежащих ему по состоянию здоровья, считает юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Поправки к ч. 7 ст. 28 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» внес в Госдуму депутат Сергей Шаргунов (КПРФ). В документ предлагается внести норму, которая приостанавливает решение призывной комиссии в случае его обжалования гражданином до тех пор, пока не вступит «в законную силу решение суда» (либо свое решение не вынесет вышестоящая призывная комиссия «соответствующего субъекта РФ»). Сейчас в ч. 7 ст. 28 этого закона говорится лишь о возможности гражданина в принципе обжаловать решение комиссии без каких-либо юридических последствий на время разбирательств.

Автор инициативы фактически предлагает вернуть норму, которая ранее существовала в законе. Так, текст ст. 28 не только гарантировал приостановку решения призывной комиссии на время суда, но и определял, что гражданин может обжаловать его в течение трех месяцев со дня заключения комиссии, а соответствующая жалоба судом должна быть рассмотрена в течение пяти дней. Однако в апреле 2023 года в Госдуму был внесен пакет поправок «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)». Формально речь шла о поправках к закону о воинской обязанности и военной службе, внесенных еще в 2018 году и принятых во втором чтении 22 февраля 2022 года. Позже поправки были возвращены во второе чтение, а прямо накануне нового рассмотрения 11 апреля нынешнего года существенно расширены и дополнены нормами о цифровых реестрах военнообязанных и направленных им повесток, а также собственно об электронных повестках. Поправки были приняты сразу во втором и третьем чтениях и уже вступили в силу. Теперь граждан смогут вызывать в военкомат через портал госуслуг, запрещая им до явки в военкомат выезд из страны, а уклонистам от явки по повестке через 20 дней могут запретить водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП. Этим пакетом и была упразднена норма, о которой говорит господин Шаргунов.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается «особая конституционная значимость военной службы», требующая наделения призываемых в войска граждан «повышенными правовыми гарантиями».

Механизм приостановки решения комиссий существовал в законодательстве более 20 лет (был введен в 1998 году), а его целью была гарантия законности, обеспечения «фундаментального права на судебную защиту» и укрепления «доверия граждан к вооруженным силам», говорится в документе. Сергей Шаргунов ссылается на решение Конституционного суда РФ от 20 февраля 2006 года, назвавшего право на судебную защиту «основным неотчуждаемым правом», которое «не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах». «Задача РФ как правового государства состоит в создании эффективных мер по обеспечению законности в ходе призыва на военную службу»,— говорится в пояснительной записке и подчеркивается, что «незаконные призывные мероприятия» подрывают «боеспособность вооруженных сил, дискредитирует военную службу в глазах общества».

Чаще всего причиной обжалования решений комиссий выступают «ошибки при определении категории годности к военной службе» из-за неверных диагнозов, говорится в пояснительной записке. Автор дает понять, что отмена механизма приостановки решений ошибочна — во всяком случае, она «не закладывалась в качестве цели произошедших законодательных изменений». В подтверждение последнего тезиса в пример приводится норма об альтернативной гражданской службе, которая в законодательстве все же осталась.

Адвокат Марина Агальцова говорит, что отсутствие нормы о приостановке решения призывной комиссии на время суда может привести к направлению в войска людей с тяжелыми недугами.

В пример она приводит своего доверителя, вожатого одной из столичных школ Даниила Мятина, которого в декабре 2022 года отправили в армию как призывника, несмотря на перенесенное онкологическое заболевание. «Даже если суд сейчас признает его призыв незаконным, в законе отсутствует механизм возврата забранных в часть людей»,— рассуждает госпожа Агальцова.

«Аналогичную ситуацию, когда такой механизм отсутствовал, мы наблюдали во время мобилизации. Это привело к многочисленным нарушениям прав граждан»,— сообщил “Ъ” господин Шаргунов. В пример он приводит мобилизацию 63-летнего жителя города Краснослободска Волгоградской области с диабетом и ишемией головного мозга и отправку в войска 40-летнего жителя Сахалина с диабетом и пластинами в позвоночнике. «Таких историй множество. Задача — вернуть норму, при которой человек, негодный к службе, на нее не отправится, пока суд не примет решение»,— добавил депутат.

Александр Воронов