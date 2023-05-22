Проспект Ветеранов в Петербурге продлят до Красносельского шоссе

На рабочем совещании в Смольном одобрено предоставление земельного участков в Петродворцовом районе в аренду инвестору для строительства нового участка проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба городской администрации Петербурга.

Предполагается, что протяженность четырехполосной дороги составит 1,7 км. После завершения строительства она будет приобретена в городскую собственность по договору купли-продажи.

Чиновники считают, что продолжение проспекта Ветеранов обеспечит прямую связь магистрали с Красносельским шоссе, что в целом улучшит транспортную ситуацию на юго-западе города.

«Ъ-СПб» писал, что до конца октября 2023 года в Петербурге планируется отремонтировать около 250 км дорог по более чем 100 адресам, на эти цели будет направлено 12,2 млрд рублей.

Также сообщалось, что ремонт перекрестка проспекта Ветеранов и Дачного проспекта в Петербурге оценили почти в 1,2 млрд руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте