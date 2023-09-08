Всеохватная красота

Женевский институт красоты L.Raphael открывает новые места, представляет новые продукты, новые процедуры и новые форматы ухода, выстраивая всестороннюю, подвижную и способную реагировать на самые разные потребности систему сохранения и поддержания формы, где внешнее связано с внутренним и физическое с ментальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: L.Raphael Фото: L.Raphael

«Я всегда говорю нашим клиентам,— говорит Ронит Рафаэль, основательница L.Raphael,— что здание всегда надо поддерживать в хорошем состоянии, а когда у него провалилась кровля и оседают стены, мало что уже можно сделать». Эта метафора описывает самую суть дела Ронит — ни в коем случае не отрицая инвазивных методов и даже эстетической хирургии (ее соратник и соучредитель L.Raphael — известнейший швейцарский пластический хирург, доктор Рафаэль Гюменер), концепция L.Raphael твердо стоит на непрестанном и поступательном уходе — с помощью аппаратных процедур, с помощью кремов, сывороток и проч., но и приведении в некоторый баланс общего состояния, и физического и душевного. Ронит называет это «семь заповедей красоты», и это те принципы, на которых сегодня основываются любые практики здорового образа жизни — медицина, питание, физическая активность и эстетика, управление возрастом и управление стрессом, а также организация деятельной праздности, которую принято назвать досугом. Вещи, которые кажутся такими простыми и очевидными и которые на практике оказываются не такими легкими, но сегодня, когда все больше людей хотят выглядеть наилучшим из возможных в своем возрасте образом, этот концепт становится ключевым в современных системах сохранения молодости и здоровья.

Все последнее время L.Raphael последовательно добавлял к своему основанию, к тому, с чего все начиналось,— косметическим процедурам и средствам для женщин, самое разное для всех возможных других: программу ухода для подростков Teens, клинику для мужчин Men’s Club Clinic (об этом проекте мы писали), аппарат для домашнего ухода PowerCure и возможность покупать все кремы, сыворотки и проч. в розницу. Кроме того, в L.Raphael разработали приложение по здоровому питанию, способное рассчитать ежедневный рацион, и приложение по здоровым физическим нагрузкам, рассчитывающее ежедневное количество и качество упражнений. Вся эта работа, конечно, прежде всего есть выстраивание современного бизнеса, но она вполне органично связана с тем, что делает Ронит Рафаэль и вне бизнеса — с ее гуманитарным фондом Global Army Against Child Abuse, с ее поддержкой тель-авивской недели моды Kornit Fashion Week и мероприятиями, которые она там организует.

В эту систему постоянно добавляется что-то новое. Например, к процедурам — кислородные с аппаратом Oxy-Tech II и ультрагравитационные с аппаратом Anti-Gravity II, которые составляют основу ухода за кожей L.Raphael, некоторое время назад добавилась процедура HIFU — High-Intensity Focused Ultrasound. Эта технология специально разработана для того, что находится в центре современных anti-aging-процессов,— для стимуляции выработки коллагена, и воздействует она на самый глубокий слой кожи, гиподерму. Ультразвуковая технология прицельно (и, что важно, безболезненно) термическим способом разрушает подкожные жировые клетки и стимулирует естественное возобновление формирования волокон коллагена. К этому добавляется Collajet, струи кислорода с высокой концентрацией жидких коллагеновых частиц, которые распыляют на кожу, а специальный аппарат помогает частицам коллагена проникать в слой дермы для ее регенерации. Все это имеет целью то самое коллагеновое возрождение — его поддержание и стимуляцию, которым сейчас заняты многие научные и технологические силы. В дополнение к сеансам HIFU в L.Raphael каждому подбирают пять средств из линий Perfection и Ultimate, ориентируясь на уникальность кожи, ее особенности и потребности.

К процедурам недавно добавилась новая, Golden Cure Caviar. По сути дела это регулярный ультралифтинг L.Raphael, но с использованием специального продукта для эффекта подтяжки, осветления и разглаживая кожи — органического экстракта икры с высоким уровнем белков, аминокислот, минералов и витаминов А и D. Формула Caviar была специально создана профессором Паоло Джакомони, руководителем исследований и разработок L.Raphael, это лимитированный продукт, и сама процедура тоже лимитированная, но Ронит Рафаэль, доктор Гюменер и профессор Джакомони не исключают, что эти разработки когда-нибудь появятся в их регулярных линиях.

И последняя новость состоит в том, что L.Raphael открывается в Дубае и их партнером там станет Medcare, сеть больниц и премиум-медцентров, то есть тут будет воплощена та самая важнейшая для Ронит Рафаэль идея всеохватности — технологии, знания и умения L.Raphael должны будут соединиться с передовой дерматологией, эстетической медициной, пластической хирургией и вообще организацией здорового образа жизни по самым продвинутым современным стандартам.

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