Время рейсов из Ижевска в Москву изменилось из-за ограничений в аэропорту Домодедово

В столице Удмуртии изменится время вылетов рейсов до Москвы и Калининграда, сообщает пресс-служба авиаперевозчика «Ижавиа». Данная мера связана с введенными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, рейс «Ижевск — Москва» вылет в 15:30, прилет — 16:00, а обратное отправление в 17:20, прилет — 19:50. Рейсы «Ижевск —Калининград» отправляется в 21:00, прибытие — 22:40, обратный в 23:40, прилет — 5:10.

Отмечается, что за актуальным временем вылета стоит следить на онлайн-табло сайта.