Смольный объявил конкурс на создание парка для электробусов за 11,5 млрд рублей

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству парка для электробусов в производственной зоне «Ржевка» в Красногвардейском районе города. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,5 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Заказчиком выступает СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Согласно техзаданию, разместиться новый транспортный парк должен будет на трех участках: на улице Потапова — севернее дома 7к5 лит. А по улице Электропультовцев, в квартале 22А нежилой зоны «Ржевка» на Анисимовской дороге и на Индустриальном проспекте. Работы необходимо провести в четыре этапа — последний нужно завершить не позднее декабря 2026 года.

Подрядчик должен будет разработать рабочую документацию, подготовить территорию, установить комплексы мойки, трансформаторные подстанции, депо и другие объекты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый парк для электробусов на Ржевке будет рассчитан на 400 машин. Работы предполагается начать в следующем году, открытие также назначено на 2024 год.

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