Водителям расширили штрафные санкции

1 сентября вступят в силу новые штрафы для автомобилистов. Инспекторы ГИБДД смогут, в частности, наказывать за неправильную установку видеорегистратора, использование резины не по сезону и некоторые технические неисправности. В основном за это предусмотрены небольшие штрафы, но в определенных случаях машину могут отправить на спецстоянку. Вместе с тем юристы и автоэксперты называют эти нововведения неоднозначными, поскольку инспекторы будут оценивать вину водителя по субъективным ощущениям. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Самым обсуждаемым нововведением стал пункт, по которому водителей будут штрафовать за неправильную установку видеорегистратора. Правила размещения соответствующих устройств в салоне авто прописаны в техрегламенте уже не один год, но вот наказывать за это инспекторы не могли.

Теперь же, если навигатор или смартфон закрывают обзор водителю, придется заплатить 500 руб. Однако определять нарушение инспектор будет на основе собственных ощущений, что может создать проблемы автомобилистам, отмечает автоюрист Сергей Радько:

«Сотрудник ГИБДД может, допустим, отличаться по комплекции от водителя, и ему покажется, что эти устройства мешают обзору, а на самом деле это окажется не так.

Здесь все крайне субъективно, и надо все эти гаджеты устанавливать таким образом, чтобы даже самый придирчивый инспектор не мог предъявить претензий.

Оптимальное место — за зеркалом заднего вида. Тогда видеорегистратор будет находиться вне зоны обзора водителя, не мешать ему. Но самое главное — чем выше он расположен, тем более правильную картину он дает, соответственно, это позволяет фиксировать все обстоятельства ДТП, нарушения и тому подобное».

Но если в случае с видеорегистратором претензии еще можно объяснить схемами, указанными в техрегламенте, то вот подтеки жидкости гидроусилителя руля инспектору придется искать буквально на глаз. Эта неисправность с 1 сентября будет считаться основанием для отправки машины на спецстоянку до устранения проблемы.

Чтобы такое произошло, необходимо найти следы этих подтеков. Но вряд ли инспекторы способны самостоятельно определить, что именно за жидкость оказалась на том или ином шланге.

Поэтому в лучшем случае процедура превратится в цирк, а в худшем — в охоту на водителей возрастных автомобилей, заметил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:

«Нужно не доводить до абсурда, до того, что сотрудник ДПС будет лазить под капотом, смотреть, не стекает ли жидкость, пальцем проводить по днищу. Но если он увидит под машиной огромную лужу масла, мигающую иконку на приборной панели, свидетельствующую о какой-то неисправности, то следует выписать направление на внеочередное ТО.

Самодеятельность же приведет к еще большей незащищенности водителей, которые и так страдают от того, что многие запчасти теперь недоступны».

А вот автомобильных покрышек в России достаточно, во всяком случае, для легковушек, уверяют сами производители, поэтому регулярная замена шин не будет проблемой для водителей. К тому же с 1 сентября за использование резины не по сезону тоже будут штрафовать на 500 руб.

МВД даже определило конкретные сроки, например, на шипах и липучках нельзя будет ездить с июня по август, а на летней резине — с декабря по февраль.

Но это скорее профилактическая мера, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев: «Решать эти вопросы следовало, потому что они ежегодно приводят к ДТП со смертельным исходом.

Если же говорить о том, в каком порядке инспекторы станут смотреть резину, то, думаю, специально для этого они вряд ли станут останавливать автомобиль. Но, конечно, в рамках какой-то общей проверки сотрудники ГИБДД заодно осмотрят и покрышки».

К слову, юристы обращают внимание на то, что за езду на резине не по сезону инспекторы смогут выписывать постановления после каждой встречи с нарушителем. Однако все новые штрафы можно будет оплатить со скидкой, и вряд ли это достаточная мотивация, чтобы относиться к нововведениям серьезно.

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