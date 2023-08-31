УФАС признал рекламу пива в Рыбинске и Ярославле ненадлежащей

Ярославское УФАС возбудило в отношении владельца пивного магазина дело за незаконное распространение рекламы на зданиях фасадов и электронных табло в Ярославле и Рыбинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Антимонопольный орган установил, что в двух городах региона распространяется реклама пива со следующей информацией: «Магазины пива. Живое пиво. Сидры, медовуха, квас, лимонад, снеки, сухарики, рыба, фисташки… Пей натуральное, по-настоящему живое!.. 3 литра пенного!...Лучшее пиво от Калининграда до Владивостока!» и т.д.

УФАС признало такую рекламу ненадлежащей в силу нарушений закона: реклама распространяется вне стационарных торговых точек, используются сведения о преимуществах, которые не доказаны документально, «стимулирующие мероприятия» без указания условий.

«В случае установления вины нарушителю грозит административный штраф»,— рассказали в пресс-службе УФАС.

Алла Чижова