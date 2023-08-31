В Приморье число подтопленных домов увеличилось в семь раз

За минувшие сутки в Приморском крае резко выросло число подтопленных жилых домов и придомовых территорий.

«На территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов, 1673 придомовых территорий»,— сообщило ГУ МЧС РФ по Приморью.

Сутками ранее, 30 августа, сообщалось о том, что подтоплены 73 жилых дома, 408 придомовых территорий в 17 населенных пунктах.

Таким образом, за сутки число подтопленных жилых домов увечилось в семь раз, придомовых территорий — в четыре раза.

С начала периода наводнений спасателями в Приморье всего было эвакуировано около 7 тыс. человек, в том числе 982 ребенка. Просушены 1294 дома, откачана вода из подвалов 982 жилых домов. В настоящее время в 8 пунктах временного размещения находятся 183 человека, в том числе 45 детей.

В Приморье с начала августа фиксируются наводнения из-за сильных дождей. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня. Ущерб от наводнений в регионе предварительно оценивается в 7 млрд руб. Было подтоплено более 5 тыс. домовладений. Погибли шесть человек.

Алексей Чернышев, Владивосток