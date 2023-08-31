Банк «Воронеж» требует 723 млн рублей с питерской лизинговой компании

Обанкротившееся АО «Банк "Воронеж"» обратилось в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, в котором требует взыскать 723,3 млн руб. с местного АО лизинговая компания «Роделен». Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября. Причины формирования потенциальной задолженности не раскрываются.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года — из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. После этого воронежский арбитражный суд уже неоднократно продлевал процедуру банкротства банка. Часть из сделок, в которых Центробанк и Агентство по страхованию вкладов увидели признаки вывода активов, ранее легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

Ранее банк безуспешно пытался взыскать 1,9 млрд руб. с Национального клирингового центра. В 1,9 млрд руб. банк оценил убытки, образовавшиеся в результате продажи Национальным клиринговым центром ценных бумаг без его согласия, что в конечном итоге привело к возможности финорганизации получить от брокера возврат своих активов. Суды пришли к выводу, что действия НКЦ по реализации ценных бумаг, включая ценные бумаги истца, соответствуют закону о клиринге и правилам клиринга, и были направлены на получение недостающих денежных средств, необходимых для исполнения обязательств с наступившей датой исполнения.

Мария Старикова