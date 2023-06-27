Кассация отказала обанкротившемуся банку «Воронеж» во взыскании 1,9 млрд рублей с Национального клирингового центра

Арбитражный суд Московского округа отказал обанкротившемуся АО «Банк "Воронеж"» во взыскании с Национального клирингового центра 1,9 млрд руб. убытков, следует из судебной документации. Таким образом кассация оставила без изменения принятые ранее решения арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда.

В 1,9 млрд руб. банк оценил убытки, образовавшиеся в результате продажи Национальным клиринговым центром ценных бумаг без его согласия, что в конечном итоге привело к возможности финорганизации получить от брокера возврат своих активов. Суды пришли к выводу, что действия НКЦ по реализации ценных бумаг, включая ценные бумаги истца, соответствуют закону о клиринге и правилам клиринга, и были направлены на получение недостающих денежных средств, необходимых для исполнения обязательств с наступившей датой исполнения.

Таким образом, наличие совокупности условий, необходимых для возложения на ответчика гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, было признано недоказанным — с учетом того, что истец принял на себя риск потери прав на ценные бумаги в результате их реализации НКЦ в качестве обеспечения. Кроме того, истцом был пропущен срок исковой давности.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года — из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. После этого воронежский арбитраж уже неоднократно продлевал процедуру банкротства банка.

Часть из сделок, в которых Центробанк и Агентство по страхованию вкладов увидели признаки вывода активов, ранее легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

О выявленных в деле «Воронежа» махинациях читайте в публикации «Ъ» «Из банка следствие пришло на биржу».

Мария Старикова

Читайте нас во ВКонтакте