Сегодня исполняется 77 лет президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ковальчук

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Глубокоуважаемый Михаил Валентинович! Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Про таких людей, как Вы, говорят: талантливый человек талантлив во всем. Вы сочетаете в себе качества ученого и организатора науки, занимаетесь государственной политикой в области фундаментальных исследований и популяризацией научных открытий. Под Вашим руководством НИЦ «Курчатовский институт» укрепил свою репутацию флагмана отечественных междисциплинарных исследований. Мы высоко ценим роль Курчатовского института как научного руководителя ключевых программ развития ядерных технологий. Для российских атомщиков Вы чуткий и мудрый наставник, чье слово очень много значит. Желаю Вам здоровья, сил и энергии!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»