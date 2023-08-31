Страхует он берег турецкий

Один из крупнейших страховщиков «Ингосстрах» открыл представительство в Турции. Данная компания уже присутствует в Китае, Индии, Азербайджане и Казахстане. По словам экспертов, другим крупным страховым компаниям тоже может быть интересно открытие представительств в дружественных странах — в первую очередь для перестрахования. Впрочем, они предупреждают о серьезных рисках развития такого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Ингосстрах» (по итогам 2022 года занимает третье место со сборами более 163 млрд руб., согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА») открыл свое представительство в Турции, следует из отчетности компании за первое полугодие 2023 года. Вместе с тем у страховщика уже есть представительства в Китае, Индии, Азербайджане и Казахстане.

Представительства за рубежом есть у других крупных страховых компаний (СК). Так, в 2016 году СОГАЗ получил регистрацию в Китае. В Росгосстрахе отметили, что у них тоже «уже давно есть представительство в Китайской Народной Республике». В «АльфаСтраховании» и ВСК рассказали, что не имеют представительств за рубежом. При этом «АльфаСтрахование» и не планирует открывать их за пределами РФ, в ВСК планы по открытию представительств раскрывать отказались. «РЕСО-Гарантия» и СОГАЗ не ответили на запрос “Ъ”.

В Ингосстрахе отметили, что всегда заинтересованы в расширении международного присутствия и сотрудничества.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отметили, что СК интересна международная экспансия. «Для российских страховщиков наиболее перспективны крупнейшие и динамично развивающиеся рынки Азии, прежде всего это Китай и Индия, также можно отметить близкие нам страны, такие как Казахстан, Азербайджан, Турция, Армения, с которыми налажен значительный товарооборот, а также далекие, но перспективные рынки, например Индонезия»,— уточняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Эксперты полагают, что сегодня в первую очередь подобные страны интересны СК для развития перестрахования. «Интерес в открытии представительств видится прежде всего в налаживании долгосрочных контактов для развития международного перестрахования»,— отмечает господин Янин. «Полагаем, что выстраивание бизнес-отношений российских компаний в дружественных юрисдикциях может оказать позитивное влияние на последующее размещение рисков в перестрахование в этих странах»,— добавляют в ВСС.

Тем не менее, по оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, например, азиатские партнеры не способны удовлетворить потребности российского страхового рынка в полном объеме, лишь на 40–60%.

Вместе с тем, по словам директора по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгения Шарапова, с высокой долей вероятности российские компании выходят на рынок подобных стран для обслуживания интересов российских же компаний. В первую очередь речь идет о работе в странах, с которыми у РФ развиты торговые отношения и через которые идут большие денежные потоки, уточняет он. «Также открытие представительства может быть первым шагом по изучению соответствующего рынка на более долгосрочном пути создания дочернего общества либо филиала,— добавляет господин Янин.— Представительства недостаточно, для того чтобы напрямую заниматься страхованием за рубежом». Для этого необходимы дочерние общества либо как минимум филиалы с соответствующими лицензиями регулятора страны нахождения, поясняет он.

Впрочем, эксперты предупреждают о рисках. По словам собеседника “Ъ” из числа страховщиков, не так много компаний будут открывать свои офисы за пределами России из-за местного страхового регулирования, в частности высоких цен входного билета, требований по международным рейтингам, которых у российских компаний не осталось, а также сложностей в проведении расчетов между странами. Влияет на ситуацию и неопределенность санкций, которые при их расширении могут полностью заблокировать возможности взаимодействия между головной компанией и представительством за рубежом, добавляет он.

Юлия Пославская