«Ингосстрах» теряет менеджеров

Один из лидеров страхового рынка — «Ингосстрах» — лишился команды, занимающейся страхованием ответственности директоров (D&O) и банковским страхованием. Эти сегменты в последний год переживали не лучшие времена. Вместе с тем, по мнению экспертов, компания пока сохранит направление в консервативном режиме, прежде всего D&O, которое переживает подъем. Ушедшие менеджеры, говорят на рынке, будут востребованы другими игроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Одного из крупнейших страховщиков — «Ингосстрах» (по данным ЦБ, в 2022 году занимал третье место по сборам — более 163 млрд руб.) — покинула группа менеджеров во главе с Антоном Казиевым, занимавшаяся финансовой линией страхования (страхование ответственности директоров и банковское страхование), рассказали “Ъ” источники на рынке.

Один из собеседников “Ъ” среди страховщиков считает, что команда ушла из-за «двух крупных убытков за сотню миллионов рублей». В «Ингосстрахе» причины увольнения менеджеров не комментируют, но заверяют, что закрывать направление не планируется.

Банкострахование подразумевает приобретение страховых продуктов непосредственно в банках. В банкострахование входит страхование залога по ипотеке, полис каско при автокредите, а также страхование жизни и здоровья. Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) — это страхование ответственности перед собственниками компании, ее акционерами и третьими лицами на случай предъявления исков о возмещении ущерба. Страховая компания компенсирует не только убытки, причиненные по причине неверных управленческих решений, но и сопутствующие расходы.

Эксперты отмечают, что «финансовые» направления страхования сейчас находятся «под давлением». Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов поясняет, что страхование ответственности директоров и комплексное банковское страхование «оказались в трудной ситуации» — часть страхователей свернули свою деятельность или ушли из России, часть заморозила планы развития, связанные с зарубежным бизнесом, что сразу снизило спрос на услуги.

По словам господина Цыганова, есть и «значительные сложности» с перестрахованием, которое по этим направлениям чаще всего было зарубежным, отсюда могут возникать проблемы с выплатами, которые раньше распределились бы по перестраховщикам.

«Ингосстрах» вряд ли в такой ситуации будет развивать направление банкострахования, но, скорее всего, поддержит страхование ответственности директоров, считают эксперты. «Скорее всего, компания постарается удержать старых страхователей, провести ревизую действующих договоров и предложить продление с учетом новых обстоятельств,— полагает господин Цыганов.— Не исключено, что часть страхователей может захотеть продолжить работать со старой командой».

Гендиректор страхового брокера «АСТ Финансовые консультанты» Андрей Хабаров добавляет, что «с высокой долей вероятности» направление «не закроется полностью, но какое-то время будет развиваться консервативно». Он согласен, что сегмент страхования ответственности директоров D&O будет активно развиваться: в международных компаниях появились новые российские собственники, кроме того, интерес проявляют и отечественные игроки из крупного и среднего бизнеса.

В то же время, говорят собеседники “Ъ”, и на клиентов, и на уходящих менеджеров «Ингосстраха» найдутся претенденты среди других участников рынка, включая, например, «Согаз», «РЕСО Гарантия», «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование».

«Такая команда не может быть не востребована, здесь есть опыт, навыки, необходимые компетенции,— считает Андрей Хабаров.— Уверен, что их полностью заберут в топ-10 страховых компаний, где данные виды страхования требуют усиления».

Юлия Пославская, Ксения Дементьева