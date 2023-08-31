Импорт не снимается с торгов

Очередные попытки правительства ввести для госкомпаний ограничения и запреты на закупку импорта не нашли поддержки в Государственно-правовом управлении (ГПУ) президента. Предложения Минфина сделать это со ссылкой на их социальные функции признаны несостоятельными — деятельность госАО свести к некоммерческой затруднительно. В результате ГПУ констатирует, что в предложенном виде поправки противоречат нормам ВТО. Хотя возможности этого института сейчас ограничены, а российский протекционизм укрепился на почве санкций и потребности в импортозамещении, отказываться от международных обязательств в ГПУ не советуют. Это может свидетельствовать о приверженности РФ статусу участника международных отношений, хоть и в концепции разделения партнеров на дружественные и недружественные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил Минфину, Минпромторгу, Минэкономики, ФАС и Казначейству доработать законопроект, нацеленный на унификацию правил применения национального режима в госзакупках (по 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (по 223-ФЗ) в связи с замечаниями ГПУ. Переписанный проект нужно внести в правительство до 25 октября. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили, в Минпромторге получение поручения подтвердили.

Речь идет о проекте Минфина, который предлагает два варианта обоснования преференций для российских поставщиков в рамках закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ), формально разрешенные соглашением ВТО,— в отношении закупок для военных целей (для госкомпаний—исполнителей гособоронзаказа) и в отношении закупок заказчиков, которые относятся к некоммерческим организациям и созданы для выполнения социальных и управленческих функций (см. “Ъ” от 2 мая). Широта этой конструкции должна была помочь государству распространить национальный режим де-факто на любые закупки госкомпаний и мотивирована экономическими интересами. Так, в августе Денис Мантуров указывал на ограниченную емкость внутреннего рынка и потребность в стимулировании спроса на отечественную продукцию за счет распространения нацрежима на 223-ФЗ (этот рынок примерно втрое больше прямых госзакупок).

В госзаказе запреты и ограничения на закупки импорта уже распространены (ценовые преференции и отказ от предложения иностранцев при наличии отечественных поставщиков). Сейчас Минфин занимается оптимизацией этих норм.

В закупках госкомпаний же они не применяются из-за обязательств РФ перед ВТО, хотя протекционистское лобби годами настаивает на создании механизмов обхода этих правил. Так, введение квот на закупку отечественной продукции госкомпаниями, также не нашедшее поддержки ГПУ, сопровождалось поручением президента сделать механизм «потоньше» для соответствия нормам ВТО.

Новые поправки стали возможны из-за усиления санкций и потребности РФ в ускоренном импортозамещении и разработаны по указанию президента упростить закупки отечественной продукции. Инициатива Минфина, однако, также вызвала замечания в части ее «совместимости» с международными обязательствами РФ. Правила ВТО, отмечается в отзыве ГПУ, позволяют устанавливать изъятия из нацрежима в отношении товаров, приобретаемых для правительственных целей, а не с целью коммерческой перепродажи. Однако заказчики, которые осуществляют закупки по 223-ФЗ, это не только некоммерческие организации, чья деятельность сводится к «правительственным целям», но и субъекты госмонополий или компании, в уставном капитале которых доля государства более 50%. Их деятельность «не представляется возможным квалифицировать как некоммерческую». В связи с этим, подчеркивают в ГПУ, нельзя согласиться с утверждением, что «законопроект полностью учитывает международные обязательства РФ»: документ требует концептуально иного подхода или обоснования.

Сам механизм ограничений импорта также стал предметом критики. Для введения запрета на закупку того или иного товара правительство должно принять постановление с перечнем всех государств (за исключением стран Евразийского экономического союза), чьи товары планируется запретить. Это, предупреждают в ГПУ, может лишь усложнить для заказчиков закупки российской продукции в силу «многочисленности» актов правительства о запретах. Не вполне ясна и логика предоставления преференций российским товарам: проект предлагает установить случаи, когда их предложение приравнивается к предложению иностранного товара, если иным участником закупки предлагается к поставке товар российского происхождения с более высоким «технологическим уровнем локализации производства». По мнению ГПУ, такой подход (как и то, что запрет распространяется на все закупки, а ограничения и преимущества — только на конкурентные) требует дополнительного пояснения — для чего нужен такой порядок, когда можно просто ввести преимущество для российского товара с большей степенью локализации. Одновременно юристы Кремля выдвинули и свое предложение по упрощению закупок российских товаров — возможность отказа от формирования заказчиками отчетности в таких случаях.

Отметим, что шансы иностранных поставщиков оспорить ограничения доступа к российскому рынку были бы минимальны из-за заморозки апелляционных судов ВТО. Складывается впечатление, что решение ГПУ больше ориентировано на планы РФ развивать внешнеторговые отношения в концепции дружественных и недружественных стран. Принуждение же госкомпаний к «правильным» закупкам до сих пор было неэффективным: как правило, госАО удается находить лазейки для обхода требований, расширившиеся после разрешения скрывать данные закупок из-за санкционных рисков.

Диана Галиева, Евгения Крючкова