Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты

В ночь на среду ВСУ была проведена, пожалуй, самая масштабная с начала СВО атака с использованием беспилотников на объекты в России. Взрывы прогремели в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. Силам ПВО удалось сбить большинство дронов, а наибольший урон был нанесен, пожалуй, военным в Пскове, где от ударов с воздуха повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. При этом почти от трех десятков взрывов никто не погиб и не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Наиболее мощным оказался налет дронов на псковский аэродром Кресты, который гражданские власти используют вместе с военными. На нем базируется 334-й военно-транспортный Берлинский Краснознаменный авиационный полк с самолетами Ил-76 на вооружении. Они вместе со складами топлива и стали целью дронов-камикадзе самолетного типа, прилетевших с территории Украины, до которой порядка 800 км.

В налете участвовало 10–12 ударных дронов. Часть БПЛА охране аэродрома удалось сбить в воздухе, в том числе из 30-миллиметровых пушек и пулеметов, установленных на бронетехнике, остальные дроны достигли целей. По сообщениям оперативных служб, повреждены в разной степени были четыре Ил-76, а также склад ГСМ — пожар на нем тушили несколько часов. Кроме того, взрывы были слышны в районе, где находится 2-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада спецназа ГРУ, одним из командиров которой ранее являлся Дмитрий Уткин — создатель ЧВК «Вагнер», погибший в недавней авиакатастрофе в Тверской области вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным.

После налета неповрежденные транспортники перебазировали на другой аэродром. В течение суток Псков не принимал и не отправлял гражданские самолеты, однако с четверга аэропорт открыли. «Взлетно-посадочная полоса после атаки дронов осталась в нормативном состоянии, все последствия (ночной атаки.— “Ъ”) устранены»,— сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поблагодаривший местных жителей за «спокойствие и самообладание». Никто из них не пострадал, не были повреждены и гражданские объекты.

Чуть позже налет дронов был зафиксирован в Калужской области. Один из них пытался атаковать крупное нефтехимическое предприятие в Дзержинском районе — ООО «Первый завод», но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего рухнул, не долетев до основного производства. Удар и последующий взрыв пришлись на пустой резервуар, а небольшое возгорание было ликвидировано силами пожарной команды предприятия. Другой дрон, пораженный средствами ПВО, упал и взорвался возле деревни Пищалово Сухиничского района, оставив почти десятиметровую воронку.

В Брянске ПВО обезвредила шесть дронов самолетного типа, из которых два использовались для налета на телевышку, а еще один — для удара по АО «Группа "Кремний ЭЛ"», крупному предприятию, производящему интегральные микросхемы. Обломки сбитого беспилотника рухнули на здание СУ СКР, повредив крышу и выбив стекла. Однако и это, и ряд других разрушений были признаны минимальными, поскольку беспилотники летели на небольшой высоте, а взрывы по силе были эквивалентны нескольким килограммам тротила.

Налет стал крупнейшим для Брянска, и местные власти, обеспокоенные случившимся, обратились к СМИ и гражданам с просьбой не публиковать адреса «прилетов», так как это могут использовать организаторы новых терактов.

В граничащей с Брянской Орловской области за ночь были уничтожены три дрона самолетного типа. Интересно, что навстречу им был отправлен вертолет Ми-28 «Ночной охотник», который, по данным СМИ, даже поразил одну из целей.

А в Воронежской области «подавленный» дрон разрушил туалет у частного дома в селе Стрелица Семилукского района.

По данным ПВО, целый ряд беспилотников, направлявшихся к Москве, были перехвачены, сбиты или подавлены средствами РЭБ в Белгородской, Тульской, Рязанской и Воронежской областях. И только один едва не прорвался в небо над столицей, которое на время было закрыто для полетов.

В четвертом часу утра из-за воздействия средств РЭБ потерял управление и врезался в 20-метровое дерево возле деревни Лукино Рузского городского округа БПЛА самолетного типа. В результате произошел взрыв, а разлетевшиеся обломки дрона повредили заборы и два частных дома.

Для отражения этих атак были привлечены значительные силы, поскольку не исключалось, что дроны попытаются прорваться в столичный регион для очередных ударов, в том числе по небоскребам в «Москва-Сити».

Во всех регионах, где произошли или были отбиты атаки БПЛА, следственные органы СКР проводят доследственные проверки с участием специалистов ФСБ, Росгвардии и полиции. По их результатам, очевидно, будут возбуждены уголовные дела о терроризме (ст. 205 УК РФ).

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тупиковыми попытки Украины атаковать российские территории дронами, отметив, что это бесперспективные акты терроризма.

Николай Сергеев; Александр Прытков, Воронеж