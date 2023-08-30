Депутат выбыл из игры

В Тольятти ТИК аннулировала регистрацию Ивана Попова на выборы в городскую думу. Он действующий депутат городского парламента от «Справедливой России — Патриотов — За правду». О причинах такого решения господин Попов обещал рассказать после выборов. В 2021 году Иван Попов участвовал в выборах в Самарскую губернскую и Государственную думы. Ранее экс-депутат думы Тольятти Борислав Гринблат через суд пытался отменить регистрацию своего оппонента, кандидата от «ЕР» Сергея Тетюшкина. Господин Гринблат отмечал, что единоросс не указал в заявлении о согласии баллотироваться, что в отношении него возбуждалось уголовное дело. Однако суд отказался лишать его регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com Фото: VK.com

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Автозаводского района Тольятти решила аннулировать регистрацию кандидата в депутаты гордумы восьмого созыва по округу № 1 Ивана Попова. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Поэтому в следующем созыве меня уже не увидите в качестве депутата. Жаль, что мои избиратели были лишены права отдать за меня свой голос. Более подробно расскажу после выборов»,— говорится в ­сообщении.

Иван Попов — действующий депутат Тольяттинской гордумы и руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПЗП) в городском парламенте и генеральный директор ООО «Группа аграрных предприятий „Волга“». Вместе с ним по округу № 1 были зарегистрированы самовыдвиженцы-однофамильцы Дмитрий и Анна Поповы. Также по этому округу выдвинулись кандидат от «Единой России» Олег Сакеев, Алексей Краснов от КПРФ, представитель партии «Новые люди» Роман Сергеев, Марина Баталина от ЛДПР и Александр Казанцев от КПКР.

Связаться с ТИК Автозаводского района не удалилось: по номеру приемной председателя на звонки не отвечали. В партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» ситуацию пока не комментировали.

В 2021 году Иван Попов пытался избраться в Самарскую губернскую и Государственную думы. Тогда он отчитался о доходах в размере 24 млн руб. за 2020 год. Согласно декларации, в собственности у него был 61 земельный участок, две квартиры, автомобиль LADA, трактор, зерноуборочный комбайн Tucano430 и снегоход.

Ранее экс-депутат думы Тольятти самовыдвиженец Борислав Гринблат через суд пытался отменить регистрацию своего оппонента, кандидата от «Единой России» Сергея Тетюшкина. Господин Гринблат отметил, что единоросс не указал в заявлении о согласии баллотироваться, что в отношении него возбуждалось уголовное дело: он обвинялся в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Однако суд прекратил дело в связи с «примирением сторон». По словам Борислава Гринблата, эту информацию Сергей Тетюшкин «утаил» при подаче документов на регистрацию, и «по закону он должен быть лишен статуса зарегистрированного кандидата». Однако суд отказался отменять регистрацию кандидата от «Единой России».

В Самарской области в сентябре пройдут выборы губернатора, депутатов думы Тольятти и Сызрани, а также дополнительные выборы депутатов в несколько муниципальных и внутригородских районов. Голосование в регионе будет идти в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября.

Ани Айвазян