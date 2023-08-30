Безработица в России сократилась до рекордных 3% по итогам июля

Безработица в России сократилась до исторического минимума с 1991 года в 3% по итогам июля против 3,1% в июне. Это следует из данных Росстата, их приводит «Интерфакс».

Общая численность безработных в июле составила 2,276 млн человек, что на 75 тыс. ниже, чем в июне. В декабре 2022 года уровень безработицы в России составлял 3,7% против 4,4% в январе. К январю 2023-го показатель упал до 3,6%, в феврале и марте — до 3,5%, в апреле — до 3,3%, в мае — до 3,2%.

В начале августа газета «Ведомости» писала, что в России наблюдается кадровый дефицит. Банк России сообщал, что с начала 2023 года в промышленности зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. По данным Роструда, в начале августа на портале «Работа в России» было опубликовано 1,9 млн вакансий, но они закрываются очень медленно.

Олеся Павленко