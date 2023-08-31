Российские дистрибуторы зачастили в ОАЭ

Дистрибутор электроники VVP Group, ранее известный как официальный поставщик телефонов Inoi, ищет менеджеров в Индии и ОАЭ. Группа публично дистанцируется от РФ, однако ее российская структура в 2022 году увеличила прибыль и усилила позиции на рынке. По мнению экспертов, выйти на индийский рынок в качестве локального дистрибутора будет непросто. Открытие же офиса в Дубае поможет оптимизировать затраты, связанные с импортом электроники в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Структура VVP Group (ООО «Центр дистрибьюции») ищет директора по продажам мобильных телефонов со специализацией на рынке Индии, обнаружил “Ъ” на hh.ru. В обязанностях упомянуты оптовые продажи телефонов, формирование планов и ценообразования. Также компания ищет специалистов в ОАЭ — в частности, менеджера по оптовым продажам телефонов и аксессуаров, ассистента руководителя и бизнес-ассистента. От последнего требуется знание китайского языка, а в числе преимуществ упоминается «опыт в финтех-индустрии, в частности в сферах криптовалют и блокчейна». В VVP Group не ответили “Ъ”.

ООО «Центр дистрибьюции» с мая 2022 года принадлежит Ирине Сибирцевой, до этого владельцем в ЕГРЮЛ был Василий Сибирцев. В 2022 году компания существенно увеличила чистую прибыль (до 1,29 млрд руб., по сравнению с 53,5 млн руб. в 2021 году) и выручку от продаж (18,5 млрд руб. против 4,9 млрд руб.). Ранее VVP Group была официальным поставщиком Nokia, Microsoft и Sony, а также российского бренда Inoi, принадлежащего бывшему совладельцу дистрибутора Сергею Фомину.

После начала военных действий на Украине VVP Group и родственные ей компании стали дистанцироваться от РФ. Согласно архивным копиям сайта на Wayback Machine, к маю 2022 года с него пропали упоминания офисов и контактов менеджеров в России; сейчас на сайте приведен только адрес в Казахстане. Бренд Inoi в конце того же года объявил, что позиционирует себя как эстонский (см. “Ъ” от 26 октября 2022 года). Между тем «Центр дистрибьюции» декларировал ввоз в страны ЕАЭС электроники брендов Apple, Sony, JBL и т. п., а с 2022 года еще и обуви Adidas и Nike, виски Johnnie Walker, Jameson, Tullamore Dew.

Легализация параллельного импорта усилила позиции VVP Group, говорит источник “Ъ” на рынке: «Они плотно занимаются поставками Apple, Samsung и Honor, распространяют технику Huawei и Infinix по дистрибуторским контрактам». Собеседник “Ъ” связывает выход в Индию с планами контрактного производства техники, но допускает и желание VVP Group продавать технику в стране: «Это огромный рынок, и осваивать его есть смысл».

Заниматься дистрибуцией телефонов в Индии имеет смысл, если удастся наладить местное производство, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Даже в этом случае стоит учитывать, что рынок очень насыщен». Но и на таком рынке, полагает вице-президент по развитию бизнеса «Realme Россия» Дмитрий Гостев, новые бренды могут найти свою нишу, «если предложат конкурентоспособные и выделяющиеся продукты».

Открытие офиса в ОАЭ «при определенных объемах поставок» может быть выгоднее, чем уплата комиссии агентам, отмечает президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. Она поясняет, что при поставках мобильных телефонов речь может идти о стоимости партии в несколько миллионов долларов и размер комиссии значителен: «Поскольку уже больше года многие посредники предлагают ОАЭ как способ решения проблем с поставками товаров и этот способ неизменно работает, импортеры видят, что путь обкатан и безопасен».

По мнению соучредителя СЛК Дмитрия Аржаных, организация поставок из Китая через ОАЭ может объясняться нежеланием вендоров напрямую продавать товары в Россию: «Хотя прямых санкций и нет, их штаб-квартиры нередко находятся в Европе и США». Такую стратегию применяет не только VVP Group (см. “Ъ” от 29 августа). В то же время глава «Оптималог» Георгий Властопуло уверен, что «открытие офисов в ОАЭ носит точечный характер, его невозможно всерьез масштабировать», поскольку «вероятен сценарий скорых замечаний со стороны США и других западных союзников».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев, Наталья Скорлыгина