На Александра Захарченко охотились по ресторанам

Южный окружной военный суд рассмотрит громкое уголовное дело о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и о теракте, в результате которого погиб командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным Моторола. Обвиняемыми в этих и других преступлениях являются четверо граждан Украины. По данным Следственного комитета России (СКР), лидером группы террористов выступал агент СБУ Александр Погорелов, исполнявший покушения. Господина Захарченко обвиняемые хотели взорвать в стоматологической клинике, а потом в ресторане, который заминировали во время фотосессии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главным эпизодом уголовного дела является покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко (на фото)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Главным эпизодом уголовного дела является покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко (на фото)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело о громких преступлениях, совершенных в ДНР предполагаемым агентом СБУ Александром Погореловым в 2016–2017 годах.

Александра Погорелова обвиняют в приготовлении к шпионажу, в шпионаже, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, в незаконном приобретении взрывных устройств, покушении на участие в террористическом сообществе и совершении двух терактов (ч. 1. ст. 30 ст. 276; два эпизода по ст. 276; ст. 277; ст. 205.3; три эпизода ч. 4 ст. 222.1; ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 205.4; п. «а» ч. 3 ст. 205; п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Помимо него фигурантами дела являются Артем Ена, обвиняемый в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), Александр Тимошенко, которому инкриминируется приготовление к шпионажу и шпионаж (ч. 1. ст. 30 ст. 276; ст. 276 УК РФ), и Василий Чурилов, обвиняемый в участии в террористическом сообществе и двух эпизодах содействия террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4; ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).

По версии следствия, как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, 45-летний уроженец Донецка Александр Погорелов впервые связался с украинскими спецслужбами в июле 2014 года.

Заметив из окна своей квартиры РСЗО «Град» ополченцев ДНР, он позвонил на телефон доверия СБУ и рассказал о местоположении техники. Позднее он не раз передавал различную информацию СБУ и выполнял задания сотрудников ведомства, в частности помог сбежать из плена военнослужащему вооруженных сил Украины.

Также Александру Погорелову поручали осматривать территории, по которым военные Украины планировали наносить артиллерийские удары. Мужчина прибывал на место и оценивал, будут ли задеты жилые дома в случае «прилета». Минимум дважды он сообщал сотрудникам СБУ, что обстреливать военные объекты нежелательно, поскольку цели находятся слишком близко к домам, говорится в материалах дела. Поскольку эти преступления фигурант, по версии следствия, совершал будучи гражданином Украины, ему вменили в вину шпионаж, а не измену родине.

После ряда мелких заданий вроде покупки стартовых пакетов оператора мобильной связи «Феникс» и получения информации о возможной аренде определенных помещений в Донецке Александру Погорелову, по данным следствия, стали поручать более серьезные: в 2016 году он был привлечен к убийству командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

16 октября 2016 года Александр Погорелов встретился в Донецке с пожилым гражданином Польши Зигмунтом Махчинским, который также действовал по заданию СБУ. Вместе они вошли в подъезд дома, где жил Арсен Павлов. Там их обыскали двое военнослужащих ДНР, охранявших командира легендарного батальона «Спарта» (сейчас это 80-й отдельный разведывательный батальон имени полковника Павлова вооруженных сил России).

Тряпичную сумку Зигмунта Махчинского, заполненную продуктами, военные осмотрели поверхностно и не заметили лежащее в ней взрывное устройство. По данным следствия, поднявшись на лифте на несколько этажей, Зигмунт Махчинский остановил кабину таким образом, чтобы она находилась между этажами. Александр Погорелов взял у сообщника взрывное устройство и установил его на крыше лифта, который затем был разблокирован. После этого они вышли из дома.

Спустя некоторое время Зигмунт Махчинский дистанционно активировал бомбу, позвонив по телефону. Взрывом были убиты комбат Павлов и сопровождавший его командир разведывательного отделения разведывательной роты Евгений Гадлия.

Также Александра Погорелова обвиняют в покушении на высокопоставленного военного ДНР Алексея Выдрина. По версии следствия, в декабре 2016 года Александр Погорелов установил взрывное устройство в сауне ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда» в Макеевке, где часто бывал Алексей Выдрин. Однако устройство было найдено сотрудниками МВД ДНР до того, как его привели в действие.

Главным же эпизодом уголовного дела является покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко. Как указано в его материалах, к подготовке нападения Александра Погорелова привлекли еще в 2015 году.

Вначале предполагалось напасть на кортеж господина Захарченко, обстреляв его из гранатометов или взорвав с помощью СВУ, заложенных на обочине или в автомобилях. Для подготовки Александр Погорелов снял квартиру, из окон которой можно было следить за движением кортежа, однако впоследствии от идеи со взрывом на дороге отказались. Затем Александра Захарченко было решено убить в стоматологической клинике.

Александр Погорелов посетил ее под видом пациента и заявил кураторам, что там не будет возможности незаметно установить взрывное устройство. Этот план также отвергли.

В итоге было решено заминировать ресторан «Пушкин», который периодически посещал глава ДНР. В августе 2017 года Александр Погорелов для конспирации предложил знакомому фотографу и трем девушкам устроить фотосессию в различных заведениях, в том числе в этом ресторане. Как указано в материалах дела, никто в компании не был осведомлен о сотрудничестве Александра Погорелова с СБУ.

Когда приятель Александра Погорелова начал фотографировать девушек в «Пушкине», обвиняемый, не зная, какой столик может занять глава республики, пошел в мужской туалет и установил бомбу под тумбой умывальника. Однако по каким-то причинам (возможно, оно просто отсырело) устройство не сработало, а 1 декабря 2017 года его обнаружили стражи порядка. Подготовка покушения была квалифицирована следствием как посягательство на жизнь государственного деятеля.

Напомним, что господин Захарченко все-таки стал жертвой взрыва в ресторане. Он погиб при срабатывании бомбы в заведении «Сепар» 31 августа 2018 года.

Уголовное дело о последнем преступлении, по данным «Ъ», расследуется центральным аппаратом СКР. В ГСУ комитета квалифицировали убийство героя ДНР Захарченко как акт международного терроризма (ст. 361 УК), совершенный по заданию СБУ. Его расследование продолжается.

Остальные подсудимые, по версии следствия, являлись сообщниками Александра Погорелова, после ареста в ДНР давшего подробные показания о всех совершенных им преступлениях.

Отметим, что данное уголовное дело вначале находилось в производстве министерства госбезопасности ДНР, затем его передали в следственное управление республиканской Генпрокуратуры, а завершало громкое расследование региональное следственное управление СКР, которому пришлось переделывать материалы с УК ДНР на российский кодекс.

Украинские власти признавали только ликвидацию Моторолы и его товарища Михаила Толстых (Гиви, погиб от взрыва в своем кабинете в феврале 2017 года), командовавшего батальоном «Сомали». Тем не менее заказчиком покушений прокуратура ДНР назвала теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко, который был заочно обвинен в терроризме и объявлен в розыск.

Мария Иванова; Николай Сергеев