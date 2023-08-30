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Коммерсантъ FM
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Федерация тхэквондо России перешла в Азию

Федерация тхэквондо России вступила в Азиатскую федерацию ITF, сообщила пресс-служба национальной организации в своем Telegram-канале. Решение о включении России в состав приняли во время голосования на конгрессе международной федерации.

«Россию приняли 34-й страной в Азиатскую федерацию тхэквондо ITF. Это значит, что у нашей команды появилась возможность выступать на соревнованиях Азии»,— добавили в организации.

Российские спортсмены смогут выступить на чемпионате Азии, который пройдет в Индии в августе 2024 года, и соревнованиях в рамках Международных боевых искусств в Узбекистане, запланированных на октябрь того же года.

До 2022 года федерация тхэквондо выступала в европейской структуре интернациональной организации. После отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр и других международных турниров национальные команды начали искать новые выходы к крупным чемпионатам. Первой в азиатские структуры перешла Федерация шахмат России.

Петр Бузлаев

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