В СИЗО Уфы найден мертвым рядовой, задержанный на шоссе с гранатой в руках

Рядовой Ильдар Булатов, который в начале августа был задержан на Нагаевском шоссе в Уфе с гранатой, покончил с собой в СИЗО. По данным источника «Ъ», его тело около 09:00 по местному времени обнаружил дежурный.

«По камерам (видеонаблюдения) смотрели: к нему в камеру никто не заходил, его никуда не выводили, получил принадлежности для умывания, для бритья»,— сообщил «РИА Новости» председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.

Идьдар Булатов, по неофициальным данным, дезертировал с места прохождения службы в Ростовской области. После задержания его прикомандировали в воинскую часть в поселке Алкино.

2 августа военнослужащему удалось сбежать во время конвоирования на психологическую экспертизу. Он был замечен на Нагаевском шоссе с гранатой в руках. Трасса была закрыта для проезда гражданских автомобилей. С военнослужащим вели переговоры сотрудники правоохранительных органов.

Ильдар Булатов согласился сдаться после общения с главой республики Радием Хабировым, который прибыл на место события. Два дня спустя Уфимский гарнизонный военный суд по ходатайству следователя арестовал военнослужащего на два месяца.

Булат Баширов, Уфа