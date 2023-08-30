Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске хотят переделать под ЗАГС

Заброшенное здание кинотеатра «Родина» в Дзержинске хотят переделать под ЗАГС. Об этом министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов заявил в подкасте, опубликованном в Telegram-канале проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Дзержинска Фото: администрация Дзержинска

Господин Баринов напомнил, что в мае здание кинотеатра было изъято у собственников и сейчас в суде решается вопрос о размере причитающейся им компенсации. Одновременно с этим мэр Дзержинска Иван Носков провел опрос жителей, который показал, что горожане предпочли бы видеть в здании «Родины» ЗАГС.

«Будем двигаться в этом направлении для создания такого общественно значимого объекта. Вопрос о финансировании будущего объекта пока обсуждается. Как только он будет решен, мы определимся с балансодержателем. Это будет областное правительство или муниципалитет»,— заявил Сергей Баринов.

Как писал «Ъ-Приволжье», кинотеатр «Родина» построили в 1958 году. В начале 1990-х его закрыли, а в 1997 году здание признали объектом культурного наследия. Сейчас здание не используется, оно завешено фальшфасадом. Владели «Родиной» Жанна Атаманова и Николай Цыпкин. Власти подали иск об изъятии у них объекта в 2019 году. В 2020 году сообщалось, что стороны пришли к мировому соглашению: кинотеатр останется в частной собственности, а владельцы выполнят работы по сохранению здания к августу 2022 года. Вероятно, договоренности были нарушены, и в июле 2022 года региональное минимущества обратилось в суд с иском об изъятии объекта.

Андрей Репин