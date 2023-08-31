Орловские противоположности

“Ъ” продолжает серию репортажей из регионов, где в сентябре пройдут губернаторские выборы. Избирательная кампания в Орловской области, на родине многих русских писателей и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, по мнению экспертов, проходит по сценарию референдума о доверии действующему руководителю, коммунисту Андрею Клычкову. В том, как традиционно «красная» Орловщина стала образцом конструктивного сотрудничества власти и оппозиции, разбиралась корреспондент “Ъ” Ксения Веретенникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Орловской области советские символы органично уживаются с российскими, а единороссы — с коммунистами

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Орловской области советские символы органично уживаются с российскими, а единороссы — с коммунистами

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Орловская область в 90-е годы считалась классическим «красным регионом» — и не только потому, что именно здесь, в селе Мымрино, родился председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Первым избранным губернатором Орловщины в 1993 году стал бывший член Политбюро ЦК КПСС Егор Строев — один из первых «ельцинских тяжеловесов», отработавший на этом посту почти 16 лет. Сменивший его выходец из правительства РФ Александр Козлов ограничился одним сроком, после чего регион вновь «вернули» Компартии: в феврале 2014-го указом президента врио главы области был назначен депутат Госдумы от КПРФ Вадим Потомский, а в октябре 2017-го Владимир Путин поменял его на лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова.

Кампанию идущего на второй срок орловского губернатора эксперты «Минченко консалтинг» в недавнем докладе «Госсовет 2.0» назвали «административной» и «референдумной». Они отмечают, что «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в этих выборах не участвует, а администрация президента «фактически поддерживает губернатора». «Единая Россия» (ЕР) кандидата тоже не выдвинула, и у действующего главы региона осталось всего три соперника: это депутаты облсовета Владислав Числов (ЛДПР) и Светлана Ковалева («Новые люди»), а также владелец фермерского хозяйства Владимир Стебаков («Зеленые»).

Уличная политика

О выборах губернатора орловчанам напоминают большие растяжки на зданиях, соседствующих с обладминистрацией. При этом агитация за действующего главу региона по московским меркам выглядит более чем скромно: листовки формата А4 на дверях магазинов, аптек, гостиниц и окнах маршруток лаконично сообщают, что Андрей Клычков «за развитие Орловщины».

«Один он. Ну еще иногда попадается другой, такой с бородой (Владислав Числов.— “Ъ”)»,— делится своими впечатлениями об агитации 59-летний автомеханик Виктор. К губернатору он настроен критически: «А что он сделал? Ничего не сделал. Октябрьскую дорогу сделали, года не прошло, а она уже вся залатанная. Плитку кладут — дети бегают, спотыкаются». «У нас тут загнивающее болотце,— согласен 47-летний охранник Михаил.— В советское время в области были градообразующие предприятия, а сейчас нет. Но, конечно, губернатор переизберется, наверху уже все решили». 34-летняя Елена, представившаяся как «менеджер среднего звена», напротив, считает, что работа господина Клычкова «видна простому обывателю»: «Появились скверы, парки, ремонтируют дороги и дворы, губернатор ведет прямые эфиры для жителей, отвечает на вопросы, старается помочь с различными проблемами. Других альтернатив для голосования не вижу».

Орловская область Досье Входит в состав Центрального федерального округа и имеет площадь 24,7 тыс. кв. км (71-е место по стране). В ее состав входят 3 городских округа и 23 муниципальных района, включающих в себя 16 городских и 207 сельских поселений. Численность населения на 1 января 2023 года — 700,3 тыс. человек (63-е место). Рождаемость в 2022 году составила 7 на 1 тыс. человек населения (76-е место по стране), смертность — 17,2 на 1 тыс. человек (82-е место). Среднемесячная заработная плата — 40,5 тыс. руб. (69-е место), средняя пенсия — 16,3 тыс. руб. (45-е). Уровень безработицы составлял 3,5% (41-е место). ВРП региона в 2022 году прогнозируется в размере 347,1 млрд руб. За 2022 год объем прямых инвестиций составил 67 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2022 году — 95,7%. Дефицит бюджета в 2022 году запланирован в размере 2 млрд руб. (доходы — 49,4 млрд руб., расходы — 51,4 млрд руб.). Число зарегистрированных преступлений в области в 2022 году составило 1177 на 100 тыс. человек.

Корреспонденту “Ъ” Андрей Клычков предложил встретиться на бульваре Победы. Во время прогулки от областной больницы до здания регионального правительства к нам время от времени подходят жители, чтобы поздороваться с губернатором. «У нас практика такая сложилась за годы, что я постоянно на улице на каких-то мероприятиях. Люди не жалуются, просто вопросы задают, все очень по-доброму»,— поясняет господин Клычков.

С тем, что у губернатора от оппозиции меньше прав на ошибку, он не согласен: «В хозяйственной деятельности это все нивелируется, здесь не до политики. Вопросы коммунального хозяйства, дорожного строительства, социальные вопросы не имеют политической окраски, и это точно никак не связано с партийной составляющей». К выводам о «референдумном» характере орловских выборов господин Клычков относится философски: «У кого было желание — все выдвинулись. Сегодня главный оппонент для любого кандидата в губернаторы, кто идет на второй срок,— это предыдущие пять лет». Драйверами роста региона его глава считает развитие промышленности и сельского хозяйства: за последние пять лет область в 2,4 раза увеличила производство сельхозпродукции, а уровень промпроизводства к 2027 году планируется довести до 27% от ВРП.

По мнению экспертов, Андрей Клычков во многом повторяет управленческие практики мэра Москвы Сергея Собянина, делая особый акцент на урбанистических проектах. В Орле даже ходят слухи, что он — зять столичного градоначальника. Господин Клычков со смехом признается, что слышал об этом мифе, но подтверждает, что «подсмотрел» многие идеи по благоустройству в Москве. По его словам, он не раз обсуждал подобные вопросы и с самим господином Собяниным, а столица за последние пять лет оказала Орловщине помощь на сумму более 1 млрд руб. «Мы постарались взять московский опыт по созданию условий для отдыха детей, внедрить московские стандарты. Мы смогли привести в порядок многие территории, чтобы нашим жителям не нужно было ехать в Москву посмотреть, как там красиво»,— объясняет губернатор суть своей «промосковской» стратегии.

Вынужденные союзники

Не выдвигать своего кандидата против поддержанного Кремлем губернатора-оппозиционера — давнее правило ЕР, но Леонид Музалевский, спикер облсовета и лидер местных единороссов, объясняет “Ъ” мотивы такого решения еще раз: «Губернатор у нас уже отработал один срок, принципиальных разногласий с ним нет. По отношению жителей я вижу, что люди к губернатору относятся нормально. Да, есть проблемы, они всегда есть у тех, кто работает. Но есть и достижения. Посмотрите, сколько сделано скверов и парков, спортивных объектов. Мы совместно работаем, это в том числе и партийные проекты ЕР. И конечно, мы видим инициативу губернатора по привлечению внебюджетных средств для решения многих вопросов».

При этом единоросс признает, что у орловчан есть некое предубеждение против губернаторов-«варягов»: «Многие задают мне этот вопрос: когда придет наш? У меня ответа нет. Принято такое решение в Москве. На мой взгляд, в том, что приходит губернатор из другого региона, ничего критичного нет, если это опытный управленец. Но все равно человек фактически только к концу первого срока начинает понимать проблематику региона».

В облсовете же (там у ЕР 27 из 50 мандатов, а у КПРФ — 11), по словам господина Музалевского, сложился консенсус: многие законопроекты вносит губернатор, поэтому КПРФ, конечно, за них голосует, а с ЛДПР «можно вести конструктивный диалог». Справороссы часто голосуют против, но их слишком мало, чтобы они могли на что-то повлиять, добавляет спикер.

Политическая история Орловской области История вопроса 5 декабря 1991 года президент Борис Ельцин назначил и. о. главы администрации области руководителя Мценского района Николая Юдина — одного из лидеров демократического движения в регионе. Однако облсовет не утвердил его кандидатуру, в статусе и. о. он оставался до выборов 1993 года. 11 апреля 1993 года первые выборы при поддержке КПРФ выиграл бывший первый секретарь Орловского обкома КПСС Егор Строев (52,9%). Господин Юдин набрал 34,2% и вскоре стал представителем президента в области. В 1997 и 2001 годах Егор Строев дважды переизбирался. В 2005 году он был переназначен по представлению президента и вступил в «Единую Россию». 16 февраля 2009 года на фоне коррупционных скандалов в регионе господин Строев покинул пост «по собственному желанию». 27 февраля 2009 года область по представлению президента возглавил Александр Козлов — первый заместитель министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. 26 февраля 2014 года Александр Козлов был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий. За месяц до этого он попал в число наименее эффективных губернаторов в рейтинге Фонда развития гражданского общества. В тот же день врио главы региона стал депутат Госдумы от КПРФ Вадим Потомский. «Единая Россия» приняла решение поддержать его на выборах 14 сентября и не выдвигать своего кандидата. На выборах 2014 года он набрал 89,17% голосов. В 2017 году господина Потомского сменил бывший руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, набравший на выборах в 2018 году 83,55% голосов. На думских выборах 2021 года «Единая Россия» победила с 38,83% (в целом по стране — 49,82%). В 2018 году на выборах президента России Владимир Путин набрал в области 76,77% (по стране — 76,69%).

Взгляды коммунистов на особенности орловской политики не очень расходятся с единороссовскими. «"Красный регион" — это устаревший термин, он пошел с 90-х годов, когда был "красный пояс". С тех пор много воды утекло,— рассказывает первый секретарь Орловского обкома КПРФ, сенатор Василий Иконников.— Орловщина исторически настроена на левые позиции, в основе которых социальная справедливость. Но результаты КПРФ зависят от многих факторов. В 2011 году мы получили больше 32% голосов (на выборах в облсовет по партспискам.— “Ъ”). В 2016-м — 23%, тогда мы потеряли почти половину фракции. В 2021 году — 21,8%, но победили в пяти одномандатных округах и удвоили фракцию, вернув прежние позиции».

Провал в 2016 году господин Иконников объясняет прежде всего непопулярностью тогдашнего губернатора Потомского. Но с приходом Андрея Клычкова восприятие людей изменилось, уверяет коммунист: «Нужно понимать менталитет орловцев. Они всегда принимают руководителей открытых, добрых, интеллигентных, которые уважительно относятся к их мнению, слышат своего оппонента. Андрея Клычкова орловцы приняли, по праву считая своим губернатором».

При этом правящая партия в Орловской области — не КПРФ, а «Единая Россия», подчеркивает сенатор: «Исполнительная власть в лице губернатора-коммуниста, а главы районных администраций — руководители ЕР на местах. Если губернатор избран "красный", то что прикажете делать — достать саблю и порубать всю "Единую Россию"? Вариант один: садиться, договариваться и делать общее дело».

Исторические соперники

Главные претензии к Андрею Клычкову со стороны его оппонентов — провал мусорной реформы и реконструкция Красного моста, обернувшаяся уголовными делами против подрядчика за хищение бюджетных средств. Схожая история произошла с ремонтом на площади Жукова в Орле. Местные СМИ писали, что фирмы, занимавшиеся этими проектами, были «любимыми подрядчиками» губернатора и регулярно получали крупные орловские контракты. Господина Клычкова также обвиняли в приобретении элитной квартиры в Москве по сомнительной схеме и неадекватно низкой цене. Сам он уверяет, что сделка прошла все необходимые проверки в правоохранительных органах.

Один из главных критиков главы региона, бизнесмен и депутат-самовыдвиженец облсовета Виталий Рыбаков, говорит, что «два года присматривался» к новому губернатору, но потом понял, что тот не хочет вникать в проблемы с недобросовестными подрядчиками. «Я ему задаю вопрос: Андрей Евгеньевич, что за дела? А он отвечает: а я здесь при чем? Вопросы к органам местного самоуправления. Но когда открывается муниципальный детский сад — Клычков тут как тут, с ножницами стоит»,— недоумевает депутат. Сам он не стал баллотироваться в губернаторы, хотя еще несколько лет назад заявлял о таком намерении,— понял, что не пройдет муниципальный фильтр. В свое время господин Рыбаков активно выступал и против Вадима Потомского. А вот Егора Строева он вспоминает с ностальгией: «К нему можно было прийти и задать любой вопрос. А тут видно, что люди просто приехали на заработки».

Не стал участвовать в нынешних выборах и лидер фракции СРЗП в облсовете Руслан Перелыгин. На прошлых выборах он занял второе место с 4,84% голосов (Андрей Клычков набрал тогда 83,5%), но по-прежнему уверен, что у него «были хорошие шансы». В честные выборы справоросс не верит, вспоминая историю с публикацией аудиозаписи, сделанной в 2021 году якобы в кабинете мэра Орла Юрия Парахина, где обсуждались планы фальсификации выборов в Госдуму и облсовет. Кстати, господин Парахин, которого называют «человеком губернатора», сейчас находится под следствием по делу о халатности и злоупотреблении полномочиями.

По версии господина Перелыгина, в Орловской области сложилась «коалиция красно-синих» — КПРФ и ЕР. «Настоящие коммунисты ищут поддержки у нас, потому что мы оппозиционная системная партия. А если проанализировать штаб Клычкова, то там одни единороссы»,— отмечает эсер. По его мнению, действующий губернатор удобен власти на тот случай, если нужно будет «показать, что коммунисты — никчемные управленцы и ничего не понимают в хозяйственной деятельности». «Все, что Клычков может,— это пиариться на благоустройстве, потому что тут можно быстро показать результат. Но это же полномочия муниципальных образований, при чем тут губернатор? А от губернатора зависит инвестиционный климат, и Клычков как основной гарант развития экономики с этим не справляется». Критикует справоросс и Геннадия Зюганова, который, по его мнению, недостаточно помогает малой родине. А сам факт рождения лидера КПРФ в Орловской области господин Перелыгин считает ее «проклятием», потому что именно из-за этого губернаторов здесь назначают по «зюгановской квоте».

У кандидата в губернаторы от ЛДПР, руководителя фракции либерал-демократов в облсовете Владислава Числова были свои идеи по поводу исторического наследия Орловщины: в 2021 году он предложил «для развития внутреннего туризма» перенести Мавзолей Ленина в Мымрино. По словам депутата, никакой политической реакции на это не последовало, коммунисты только «отшучивались в Telegram-каналах и говорили, что ЛДПР взялась за старое», вспоминая борьбу основателя партии Владимира Жириновского за вынос тела Ленина из Мавзолея.

Сам кандидат говорит, что решил участвовать в выборах, потому что «любая политическая сила, которая хочет чего-то добиться в регионе, должна прикладывать усилия, чтобы как-то изменить политический ландшафт». Господин Числов недоволен кадровой политикой губернатора, а одной из болевых точек называет низкий уровень медицинского обслуживания и нехватку врачей: «Нужно менять систему поддержки медучреждений, иначе мы получим серьезные проблемы. А у нас регион не совсем простой, тут рядом Чернобыльская зона, много онкологических и сопутствующих заболеваний».

А вот кандидат в губернаторы от «Новых людей», президент областной торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева настроена к Андрею Клычкову более доброжелательно, отмечая, что он слышит предложения бизнес-сообщества. Не согласна она и с теми, кто называет ее спойлером: «В выборах в областной совет в 2021 году участвовала партия "Новые люди". Что только про меня тогда не говорили — например, что я спойлер ЕР. В результате я руководитель фракции». Избирательную кампанию депутат ведет в интернете с помощью своего сайта «Включите свет». Главный пункт ее предвыборной программы — помощь бизнесу, но с «советским уклоном»: разработать для каждого предприятия, как во времена СССР, план перспективного развития.

Культурные практики

Жители Орла давно называли свой город третьей литературной столицей России (после Москвы и Санкт-Петербурга). И не без оснований: в далеко не полный список родившихся на Орловщине писателей входят Иван Тургенев, Николай Лесков, Иван Бунин, Леонид Андреев, Афанасий Фет, Федор Тютчев, Михаил Пришвин. А летом 2021 года Орел получил этот статус официально, зарегистрировав в Роспатенте знак «Литературная столица России». Как пояснял тогда Андрей Клычков, закрепление этого звания было частью маркетинговой стратегии области, и теперь требуется «качественная проработка и визуализация бренда, благодаря которой регион станет еще более узнаваемым на туристической карте страны».

Труженики культурной сферы эти заслуги губернатора оценили по достоинству. «Хороший парень,— отзывается о нем директор Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера Ефремова.— Вот говорят "варяг", а он наш, орловский». С особой благодарностью она вспоминает помощь главы области в организации 200-летнего юбилея Тургенева в 2018 году — по ее словам, предыдущие губернаторы Вадим Потомский и Александр Козлов не понимали места этого писателя в русской культуре.

Директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», председатель областной Общественной палаты Сергей Ступин характеризует главу региона еще более возвышенно: «Совесть — это очень редкое и в то же время очень важное качество для политика. Так вот Клычков — совестливый парень. Он договороспособный, но со своей совестью он не договаривается». Более того, господин Ступин считает Андрея Клычкова «лучшим постсоветским губернатором Орловской области», который «относится к своей работе как к служению».

Директора усадьбы, наверное, можно понять: во многом при содействии областной власти в Спасском-Лутовиново регулярно организуют разнообразные «тургеневские» мероприятия, в том числе с участием признанных звезд. Например, на фестиваль «Месяц в деревне» приезжали «Виртуозы Москвы» и оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым. Кроме того, в усадьбе проходят слеты караванеров, охотничий фестиваль «Записки охотника», шахматные турниры, а в этом году впервые пройдет всероссийская выставка легавых собак. С особой гордостью Сергей Ступин рассказывает про интерактивный проект «В ночное с героями Тургенева», где у гостей есть возможность покататься на лошадях, посидеть у костра, пообщаться с персонажами писателя, а затем и с самим «Иваном Сергеевичем».

Единственное, что оказалось не под силу губернатору Клычкову,— это спасти знаменитый тургеневский дуб, оказавшийся жертвой двух стихий: природной и политической. 200-летнее растение в 2021 году победило на российском конкурсе «Дерево года», обогнав шаляпинскую ель в Кисловодске, и должно было представлять страну на аналогичном европейском конкурсе. Но в декабре 2021 года его повалил ураган. Несмотря на это, жюри разрешило дубу участвовать в конкурсе «посмертно», и в ходе голосования он уверенно держался в тройке лидеров, однако после начала спецоперации на Украине был исключен из числа претендентов на победу по решению организаторов.

Впрочем, старые корни неожиданно дали новые побеги, что, как говорят специалисты, поистине невероятно для дерева такого возраста. И это событие в Орловской области считают весьма обнадеживающим символом.