Муниципальных депутатов из Ульяновской области заподозрили в коррупции

Депутат городской думы и депутат совета депутатов муниципалитета Ульяновской области стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с декабря 2020 по январь текущего года подозреваемые систематически получали от бизнесмена взятки для дальнейшей передачи правоохранителям за непроведение проверок надзорным органом. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более одного млн руб.

Подозреваемых задержали сотрудники региональных УФСБ и СУ СК РФ. Следственные действия продолжаются. По их итогам будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее стало известно о том, что Игорь Эдель, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, уволен с поста советника губернатора Ульяновской области «по собственному желанию». Сотрудники администрации губернатора даже не знали об этом. Губернатор региона Алексей Русских также предъявил жесткие требования к руководителям муниципальных предприятий, назначение которых связывают с приходом в регион Игоря Эделя.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Из СИЗО — "по собственному"».

Георгий Портнов