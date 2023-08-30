Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как популярный кроссовер приобрел «дефендеровские» элементы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hyndai Фото: Hyndai

Главными поставщиками автомобильных новостей в 2023 году стали китайские компании. Причем не только в России в силу того, что машины из других стран теперь вроде бы «не про нас». И на глобальных рынках автомобили из Поднебесной — это главное, что сегодня обсуждают, о чем мечтают и чего боятся те, кто собирается с ними конкурировать.

Не удивлюсь, если мы доживем и до такого дня, когда европейские или американские автопроизводители станут копировать какие-то технические решения или дизайнерские приемы у китайских машин. Вы, надеюсь, еще не забыли, что еще лет десять назад все было с точностью наоборот.

Но пока все же европейская классика остается предметом для подражания азиатских компаний. Пожалуй, главной сенсацией тут оказалось появление нового Hyndai Santa Fe — мировая премьера внедорожника состоялась нынешним летом. Попытка повторить концепцию Land Rover Defender видна, как говорится, невооруженным глазом — прямые линии, брутальная оптика, даже названия комплектаций похожи. У англичан есть Autobiography, у корейцев — Calligraphy. В специально подготовленной внедорожной версии Santa Fe есть не только зубастая резина и лесенка, чтобы забираться на крышу, но и такие узнаваемые «дефендеровские» элементы, как внешние багажные емкости на задних стеклах.

У себя на родине, в Корее, внедорожник уже поступил в продажу, на рынках Европы и США новый Hyundai Santa Fe должен появиться в начале следующего года. В том, что машина доедет окольными путями и до нашей страны, не приходится сомневаться. Во-первых, модель во всех своих поколениях у нас популярна. Hyundai Santa Fe — один из бестселлеров вторичного рынка. Во-вторых, теперь автомобиль можно рассматривать как альтернативу Land Rover Defender, известным своей «ломучестью» и непомерно высокой ценой. А сила не в деньгах, а в правде, как говорил нам герой известного фильма.