Туристы сняли на видео работу самолета-амфибии в Геленджике

Отдыхающие на пляже в Геленджике сняли на видео работу самолета-амфибии Бе-200. Кадры публикует Telegram-канал Kub Mash.

На записи запечатлено, как реактивный самолет за несколько секунд набирает воду в море и сбрасывает ее на очаги пожара на Маркотхском хребте.

По последним официальным данным, площадь лесного пожара в Геленджике сократилась до 30 га. Вертолеты МЧС уже сбросили на горящий лес порядка 270 т воды, самолеты-амфибии — около 40 т.

Кроме того, в ликвидации горения задействовано более 500 человек и 90 единиц техники.

Наталья Решетняк

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