Дело экс-замглавы Пролетарского района Ростова по факту пожара 2017 года закрыто

Пролетарский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы района Марины Беляевой, обвиненной в халатности (ч.2 ст.293 УК РФ) по факту пожара в историческом центре Ростова в 2017 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

«Дело в отношении Марины Беляевой прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования»,— написано в сообщении.

Рассмотрение уголовного дела в отношении двух других фигурантов — Павла Трунова и Игоря Безземельного — продолжается.

Напомним, пять лет назад возникший из-за короткого замыкания пожар охватил 33 тыс. кв. м в районе Театрального спуска в Ростове. В результате сгорело 130 домов, потерпевшими были признаны более 700 человек. Обвиняемыми по делу о пожаре стали экс-замглавы администрации Пролетарского района и два сотрудника компании «Донэнерго».

Анастасия Назарова