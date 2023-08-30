«Интер РАО» оценила выплаты по налогу на сверхприбыль в 2,7 млрд рублей

Группа «Интер РАО» заплатит в бюджет около 2,7 млрд руб. налога на сверхприбыль (windfall tax), сообщили «Интерфаксу» в энергокомпании. Там уточнили, что прогнозная общая по всем компаниям группы сумма налога — 5,3 млрд руб.

В «Интер РАО» заявили, что у них есть возможность воспользоваться налоговым вычетом 50%, если оставшиеся 50% внести в октябре-ноябре. «Что, собственно, мы и намерены сделать»,— добавили в компании.

Президент Владимир Путин 4 августа подписал закон о налоге на сверхприбыль. Разовый сбор с бизнеса затронет компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка установлена на уровне 10% от суммы превышения прибыли. Ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в нынешнем году. Правительство рассчитывает в результате сбора пополнить бюджет на 300 млрд руб.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Лаура Кеффер