Skoda рассекретила интерьер новых Superb и Kodiaq

Компания Skoda рассекретила интерьер новых поколения лифтбека Superb и кроссовера Kodiaq, премьера которых состоится в 2023 году.

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Основное отличие в дизайне салона двух моделей заключается в архитектуре передней панели — у Superb она выполнена в виде нескольких горизонтальных «слоев», а у Kodiaq имеет X-образную форму. По уровню оснащения оба автомобиля идентичны.

Новинки получат 10-дюймовую цифровую приборную панель и 13-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, а за доплату их можно будет дополнить проекционным дисплеем. В новом поколении моделей останутся только версии с роботизированной коробкой передач — управление будет вынесено на правый подрулевой рычаг, а на центральном тоннеле освободившееся место займут площадки для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 15 Вт, подстаканники и отсеки для мелочей. Обе модели получат по четыре разъема USB-C мощностью 45 Вт и дополнительный разъем на 15 Вт у зеркала заднего вида.

Особенностью Superb и Kodiaq станут селекторы Skoda Smart Dials — три круглых переключателя на центральной консоли, оснащенные 32-мм цветными дисплеями. Селекторы могут иметь до четырех различных функций, которые программируются через мультимедиа, переключение между которыми будет осуществляться с помощью нажатия, тогда как выбор функций будет вестись с помощью поворота селектора.

Премьера нового поколения кроссовера Skoda Kodiaq состоится в сентябре 2023 года, а лифтбек и универсал Skoda Superb будут рассекречены в ноябре. Продажи обоих автомобилей начнутся в 2024 году.

Максим Вершинин

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