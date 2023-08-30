Работать удаленно лучше всего из Барселоны

Исследователи International Workplace Group (IWG) полагают, что лучшим городом для удаленки и совмещения отдыха с работой (workcation) является испанская Барселона, которая идеально сочетает в себе такие важные качества, как развитость инфраструктуры и широкополосного интернета, цены на продукты и напитки, доступность жилья, культурные развлечения и климат. В топ-5 рейтинга IWG также вошли Торонто, Пекин, Милан и Нью-Йорк. Городов из стран постсоветского пространства, в том числе России, в рейтинге из 26 стран нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По мнению экспертов международной консалтинговой компании IWG, в испанской Барселоне идеально сочетаются условия, необходимые для удобства работы в удаленном формате, а также для так называемого workcation — совмещения работы (work) и отдыха (vacation). Среди таких факторов исследователи называют следующие:

климат,

культура,

условия размещения,

транспорт,

еда и напитки,

«уровень счастья»,

скорость широкополосного интернета,

доступность гибких рабочих мест.

В рейтинге присутствуют 26 городов мира, в том числе из более дешевых для проживания стран Азии и Южной Америки, а также Париж, Лондон и Нью-Йорк, где музеев и других заведений для культурного отдыха больше, чем в Барселоне. Однако по общему сочетанию факторов первое место занял именно этот испанский город.

«Мы отобрали ключевые факторы, необходимые для оптимальной работы, включая основные требования к проживанию в данном конкретном месте,— цитирует телеканал CNBC управляющего сингапурским отделением IWG Даррена Роджерса.— Есть также факторы, которые влияют на продуктивность работы, например, скорость широкополосного интернета и доступность гибких рабочих мест. Поэтому Барселона, давно известная своей бурной культурной жизнью и почти круглогодичной солнечной погодой, стала идеальным сочетанием для совмещения работы и отдыха».

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В десятку лучших городов мира для удаленной работы и workcation также вошли Торонто, Пекин, Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон. Российских городов, а также городов из других стран постсоветского пространства в рейтинге нет.

Популярность удаленной работы заметно выросла во время пандемии COVID-19, хотя такой формат занятости появился уже довольно давно. Некоторые страны предлагают визы «цифровых кочевников», которыми активно пользуются специалисты из IT и других отраслей, позволяющих работать удаленно через интернет.

Эксперты IWG отмечают, что по мере развития широкополосного интернета все больше городов имеют возможность повысить свою привлекательность, поскольку именно этот фактор является одним из определяющих для тех, кто хочет работать удаленно из другой страны.

В свою очередь, даже города из развитых стран могут оказаться внизу рейтинга, если там плохо работает интернет.

Так, в рейтинге IWG лучшее качество интернет-соединения было отмечено в Сингапуре (21-е место в общем рейтинге), Нью-Йорке (5-е место в общем рейтинге) и Гонконге (22-е место в общем рейтинге). Самые слабые оценки по этому параметру получили такие города, как Сидней, София, Брюссель, Джакарта и Мумбай.

Евгений Хвостик