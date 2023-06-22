Города мира полностью оправились от пандемии COVID-19 и вернулись к прежней реальности. Теперь главная проблема для многих из них — нестабильность, связанная с кризисом стоимости жизни, ростом преступности и коррупции. Поэтому свой ежегодный рейтинг самых удобных для жизни городов издание Economist Intelligence Unit (EIU) назвал «Оптимизм посреди нестабильности». Вена сохранила в нем позицию лидера, а Москва осталась на 96-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Если в прошлом году жизнь в крупных городах мира только возвращалась к той, какой она была до COVID-19, то в нынешнем году авторы рейтинга Economist Intelligence Unit (EIU) самых удобных для жизни городов констатируют, что пандемия окончательно осталась в прошлом. За прошедший год больше всего выросли показатели качества медицинских услуг, а также образования, культуры, развлечений и инфраструктуры. Это отражает и средний показатель индекса, который подрос с прошлого года до 76,2 из 100 баллов (не включая показатели Киева), а это самый высокий уровень за последние 15 лет.

Единственной ложкой дегтя в бочке растущего оптимизма стал спад уровня стабильности во многих городах, где люди выходят на улицы, протестуя против растущей стоимости жизни, где растет преступность, где разворачиваются военные конфликты.

Economist Intelligence Unit (EIU) ежегодно составляет рейтинг самых удобных для жизни городов с учетом таких показателей, как доступность и качество медицинского обслуживания, уровень культуры и образования, комфортность климата, уровень преступности, качество транспортной инфраструктуры и т. п. В рейтинг нынешнего года вошли 173 города. Показатели городов анализировались в период с 13 февраля по 12 марта 2023 года.

Столица Австрии сохранила в рейтинге первое место. По мнению экспертов EIU, Вена — отличное сочетание стабильности, образования, здравоохранения и надежной инфраструктуры, а также высокого уровня культуры и достаточного широкого выбора развлечений.

Обладатель 2-го места также не изменился — им остался Копенгаген, который отмечен за высокие показатели стабильности, образования и инфраструктуры. Цюрих, который в прошлом году был на 3-м месте, перебрался на 6-е, а его место занял Мельбурн. В топ-10 также вошли Сидней (4-е), Ванкувер (5-е), Калгари и Женева, поделившие 7-е место, Торонто (9-е), Осака и Окленд, которые поделили 10-е место. Лондон за год опустился c 34-го на 46-е место, позиции Нью-Йорка также ухудшились: с 59-го он перебрался на 69-е место.

Самым неудобным городом для жизни уже более 10 лет остается Дамаск (173-е место), в котором, как отмечают в EIU, с прошлого года не произошло совершенно никаких улучшений. С большим отрывом от него по показателям стабильности, здравоохранения, образования и инфраструктуры идет Триполи (172-е место), Алжир (171-е), Лагос (170-е) и Карачи (169-е).

В целом, как отмечают авторы рейтинга, по сравнению с прошлым годом больше всего улучшили свои показатели удобства для жизни города Азиатско-Тихоокеанского региона.

Так, Веллигтон взлетел сразу на 35 позиций и занял 23-е место, Окленд поднялся на 25 позиций (10-е место), Перт — на 21 (12-е), Ханой — на 20 (129-е).

А обратная тенденция наблюдается чаще всего у европейских или американских городов. Например, Эдинбург съехал на 23 позиции вниз и остановился на 58-м месте, Стокгольм переместился на 22 позиции вниз до 43-го места, а Лос-Анджелес и Сан-Диего — на 17 позиций до 57-го и 61-го места соответственно. Правда, как отмечают авторы рейтинга, причина падения вовсе не в том, что какие-то из показателей резко ухудшились, а в том, что эти города не смогли добиться такого же значительно улучшения показателей, как азиатские, поэтому были оттеснены ниже.

В числе тех городов, которые стали менее удобными для жизни из-за снижения уровня стабильности, EIU называет Афины, где не утихают гражданские протесты. Во Франции показатели городов пострадали от протестов против пенсионной реформы. В городах Израиля, Южной Африки, Бангладеш, Перу и ряда других стран люди протестовали против высоких цен на горючее и продукты, а также возмущались ростом уровня коррупции в органах власти.

Москва, которая в рейтинге прошлого года упала на 96-е место, в нынешнем году осталась на нем же. Киев, который в прошлом году не вошел в рейтинг, в нынешнем году вернулся в него, но оказался в числе самых неудобных для проживания городов мира — на 165-м месте, учитывая разрушение инфраструктуры в ходе военных действий и падение стабильности.

Алена Миклашевская