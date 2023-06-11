IT-специалисты пошли по миру

Россияне стали чаще интересоваться визами «цифровых кочевников». Как рассказали “Ъ FM” в компании ZNV Consult, за четыре месяца 2023-го число запросов на программу Digital nomad выросло более чем на 370% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом треть от всех запросов приходится на Испанию. Для сравнения — спрос на стартап-визы в разных странах, по данным ZNV Consult, вырос всего на 30% год к году. “Ъ FM” связался с «цифровыми кочевниками», переехавшими в Испанию, и выяснил, с какими трудностями они столкнулись и в чем плюсы такой программы. С подробностями — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В прошлом году многие миграционные программы оказались недоступны для россиян. В результате вместо инвестиций в недвижимость они стали выбирать визы «цифровых кочевников» или Digital nomad. Сейчас их выдают в том числе в Греции, Норвегии, Португалии и соседней Испании.

Предложения от королевства на Пиренейском полуострове оказалось для россиян наиболее заманчивым. Как отмечают в ZNV Consult, за год спрос на испанские визы «кочевников» вырос в пять раз.

Для самой страны это возможность привлечь дополнительный доход и высококвалифицированных специалистов. При этом, по словам экспертов, которые помогают с оформлением таких документов, 80% их клиентов работают в сфере IT.

Среди них, например, оказался и программист Павел. Они с женой рассматривали несколько вариантов виз, но Digital nomad оказалась самой простой. По словам собеседника “Ъ FM”, с момента подачи до одобрения прошел всего месяц:

«Я пользовался услугами посреднической компании. Мне пришел запрос, на который мы ответили, и в тот же день получили одобрение. До этого люди ждали по месяцу. Nomad visa в этом случае очень привлекательна.

Она как бы означает: приезжай, работай, плати налоги, от тебя не требуется каких-то инвестиций, просто докажи, что у тебя есть внешний доход и отсутствует судимость.

Основной же сложностью для нас стало то, что местные банки не хотят обслуживать людей в какие-то определенные дни и часы».

В дальнейшем спрос на визу «цифрового кочевника» может только возрасти, отмечают собеседники “Ъ FM”. Компании, которые помогают с оформлением документов, в свою очередь, стали активнее предлагать свои услуги на рынке. В основном цены варьируются от €5 тыс. до €10 тыс.

Как рассказал руководитель фирмы SpainHelper Даниил Ветров, с момента старта программы в Испании к ним обратилось более 100 семей. Однако сложностей с оформлением документов, по его словам, все же возникает немало:

«В частности, вы должны предоставить трудовой договор, который действует не менее трех месяцев на момент подачи. Необходимый доход должен быть достаточно высоким. Начинается все от суммы в €2,52 тыс. на основного заявителя.

Кроме того, потребуется письмо от работодателя с подтверждением, что компания, в которой вы работаете, существует больше одного года.

Существует два варианта подачи необходимых документов. Людям, которые работают как ИП или самозанятые, не нужно получать свидетельство об отъезде из Фонда пенсионного и социального страхования России. Они просто обязуются стать autonomo, как это называется в Испании.

А вот для тех, кто работает в найме, необходимо такую справку предоставить. И если вначале такие бумаги выдавали достаточно охотно, то сейчас с этим хуже. В Москве, например, почти невозможно получить такую справку без командировки».

Россияне также часто интересуются португальской программой «цифрового кочевника» — на нее приходится 17,5% от всех запросов. И здесь проблемы те же, что и с Испанией — у заявителей должен быть шенген и долгосрочный договор аренды. Однако из-за того, что визу россиянам чаще всего выдают на короткий период, снять жилье становится все труднее.

С другими странами, которые еще в прошлом году были популярны у россиян, с этой программой все тоже не так просто. Как утверждает управляющий партнер ZNV Consult Наталья Загуменных, Грузия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году оказались наименее популярными — меньше 1,5% от всех запросов:

«В ОАЭ все очень сложно с получением документов. Если у вас нет реально работающего бизнеса, то вам просто будет дорого стоить обслуживание. Не каждый человек себе может позволить содержать компанию минимум на €10-15 тыс. в год, не считая затрат на повседневную жизнь.

По поводу Грузии, думаю, что все-таки это больше связано с политикой.

Те, кто выехал туда и пересидел какое-то время, сейчас выезжают в разных направлениях из страны, потому что непонятно, что будет дальше».

По данным сайта Nomad List, РФ входит в топ-3 государств, граждане которых чаще всех становятся участниками программ «цифровых кочевников». Такие визы получили 2,5 млн россиян. Лидеры рейтинга — США и Великобритания: на них приходится 26 млн и 4 млн «цифровых кочевников» соответственно.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".