Синоптик Леус: дождей в Геленджике, где горит лес, в ближайшие дни не ожидается

Дождей в Геленджике, где второй день бушует лесной пожар, в ближайшие дни не ожидается, сообщил «Ъ-Кубань» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сухая, ветреная и жаркая погода в этом районе задержится еще как минимум на 4-5 дней», — уточнил Михаил Леус.

Пожар на склонах Маркотхского хребта в Геленджике вспыхнул днем 29 августа. Предварительной причиной ЧП стал костер, который развел на своем участке местный житель. Огонь стремительно начал распространяться по горным склонам из-за сильного ветра. К утру 30 августа площадь возгорания составила 118 га. К тушению природного пожара подключили авиацию МЧС. Также в борьбе с огнем задействованы силы и средства экстренных служб из разных районов Краснодарского края, а также добровольцы.

По официальным данным, угрозы населенным пунктам и инфраструктуре из-за пожара нет. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Наталья Решетняк

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