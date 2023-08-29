Полиция задержала предполагаемого виновника природного пожара в Геленджике

Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника природного пожара в Геленджике, который распространился на площади 1,5 га. Им оказался 40-летний местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что мужчина развел костер на территории своего дома в районе Бобруковой щели, чтобы обжечь электропровода и сдать полученную медь в пункт приема металлолома. В результате огонь распространился по земляной подстилке и перекинулся на лесной массив.

В настоящий момент природный пожар в Геленджике тушат вертолет Ми-8 МЧС России, более 50 человек и 20 единиц техники.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram